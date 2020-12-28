聖誕節屯門無牌酒吧黑幫圍毆2人傷　新義安「排骨」門生等7人被捕

聖誕節清晨時段，屯門建發街工廈一家無牌酒吧發生涉及黑幫斬人事件，兩名男子被斬傷，警方鎖定兇徒身份，拘捕7名有新義安黑幫背景男子扣查，搜捕行動仍在進行中。據了解，起因疑涉及黑幫新義安與和勝和成員酒後發生口角磨擦，2名和勝和成員被斬傷，被捕7人據稱其中5人是活躍屯門區新義安綽號「排骨」手下。

屯門警區反黑組第二隊主管羅芷盈表示，上周五（25日）聖誕節清晨，警方接獲報案，指屯門工廠區一間樓上無牌酒吧內，有兩名男子遭10多男子以刀及木棍襲擊，造成身體多處受傷送院治理。



屯門警區反黑組經深入調查後，成功鎖定施襲者身份，並在26日及27日拘捕7名男子，介乎21至29歲，所有被捕人士均有黑社會背景，他們正被扣留調查。警方相信事件是有人在飲酒期間發生口角引起，拘捕行動仍然持續，不排除更多人被捕。被捕7人因涉嫌意圖造成身體嚴重傷害而傷人被通宵扣查。

據了解，受害人及施襲者份屬新義安及和勝和黑幫成員，事件源於黑幫糾紛，初時口角繼而動武。此外，新義安綽號「排骨」近日活躍爭出位，圖做坐館顯示實力，警方將全力打撃有關黑社會活動。

羅芷盈說，致力打擊三合會分子是警方首要行動項目之一，警方亦致力打擊三合會收入來源。

事發於上周五清晨約6時，兩名男子於屯門建發街好景工業大廈單位飲酒消遣，其間突然被多人持刀斬及棍毆，當中32歲姓曾男子頭、腳及腹部受傷，27歲姓陳友人腳傷，案件由屯門警區反三合會行動組跟進調查。