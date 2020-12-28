觀塘馬路驚現數百iPhone　網民：係咪拍《今際之國的有栖》啊

Netflix日劇《今際之國的有栖》近期大熱，觀塘鴻圖道馬路今（28日）傍晚出現奇景，數百部舊型號iPhone散落一地，有網民靈機一觸，將畫面聯想該劇的遊戲情節，戲言「係咪拍今際之國有栖啊」﹑「一人一台 遊戲開始」，引起其他網民熱烈討論。

今（28日）傍晚約6時，觀塘鴻圖道有數百部iPhone散滿地上。（網上圖片/Facebook 香港突發事故報料區 Grace Chu）

有員工在現場執拾iPhone。（林振華攝）

有網民於Facebook「香港突發事故報料區」指，今日傍晚約6時，途經觀塘鴻圖道看到「幾百部iPhone散滿地上」。根據該名網民上載的兩張圖片，顯示多部不同顏色的iPhone散落馬路，部分可能「跌爆mon」，螢幕已破裂，旁有數個藍色膠籃，相信原作裝載iPhone之用，一輛中型貨車壓住部分iPhone。

貨車撞運iPhone手推車

傍晚6時19分，警方接獲一名男子報案，指他途經於鴻圖道一號對開，其手推車遭一輛貨車推及，貨物損毀。案件列交通意外，警方正調查事件。記者晚上約7時現場所見，4名男子在執拾地下的手提電話，現場消息指，涉事貨車由鴻圖道左轉往勵業街時撞到手推車，意外中無人受傷。

現場有警員維持秩序。（林振華攝）

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