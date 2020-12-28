警灣仔搗千呎非法賭檔　拘28歲女主持及6賭徒

警方今（28日）晚上在灣仔搗破一個由區內黑社會控制的逾千呎非法賭檔，拘捕7名男女，包括28歲女主持及6名賭徒，分別涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」，並檢獲9部射擊遊戲機、現金約3,100元及一批懷疑攻擊性武器等，警方相信今次行動成功打擊區內三合會的收入來源。

警方搗破灣仔一個由區內黑社會控制的逾千呎非法賭檔，拘捕7名男女，並檢獲9部射擊遊戲機、現金約3,100元及一批懷疑攻擊性武器等。（陳浩然攝）

+ 5 + 5 + 5

灣仔警區反黑組第一隊督察黃長俊表示，根據線報及經深入調查後，晚上約7時進行反三合會行動，突擊搜查軒尼詩道241至243號一單位，檢獲9部射擊遊戲機、現金約3,100元、一批遊戲卡、兩部讀卡器及一個「冰」壺，以及一批懷疑攻擊性武器，包括兩把鐵尺及兩支鐵通。黃長俊說，涉事非法賭檔目測約1,000至1,500呎，營運一至兩周，由區內三合會控制。

7名被捕人士年齡介乎25至36歲，部分有三合會背景。被捕人士中一名28歲姓李女子涉嫌「經營賭博場所」被捕，與及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被檢控；其餘6人涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，及涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員將向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，警方亦呼籲大家顧己及人，做好防疫措施，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。