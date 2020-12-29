主教山蓄水池｜4條柱已遭拆除　文物保育專員：有溝通問題已檢討

估計過百年歷史的深水埗主教山蓄水池曝光後，過百名市民慕名湧上山圍觀及「打卡」。至下午約2時50分，文物保育專員和水務署工程師何禮華等人員抵達現場視察，約20多名工作人員身穿反光衣及戴上頭盔進入主教山蓄水池。有市民希望署方暫停工程及進行修複工作，讓該個百年蓄水池得以保存下來。 文物保育專員蔣志豪表示，水務署已暫停食水缸減壓缸地盤重整工程。基於早年政府部門的資料及溝通，水主教山蓄水池被理解為一個水缸，因而不作評級的構建物。對此蔣志豪多次道歉，並指事件出現溝通問題，古蹟辦及相關部門已即時檢討，並指日後古蹟辦人員會提高敏感度。 水務署總工程師何禮華表示，建築物的損毀情況，包括20米乘10米天花拆除，現場共有總共有100條柱，當中有4條柱拆除。至於100條柱中，有22條柱在水崗內及有78條柱外露。另外會加強上址保安及盡快進行加固工程。

水務署已暫停食水缸減壓缸地盤重整工程

文物保育專員蔣志豪表示，與水務署及古蹟辦人員今日進行視察，知道公眾及傳媒關注事件，「大家可以放心。」水務署已暫停食水缸減壓缸地盤重整工程，古蹟辦已展開詳細研究及評估。他稱就是次工程水務署在2017年曾咨古蹟辦，基於當刻的資料及溝通，水務設施當時被理解為一個水缸，古物咨詢委員會在當年3月評為不作評級的構建物，所以判斷為毋須跟進。



但現場發現它不是普通水缸，而是特殊而有建築特色，就是次事件已作出檢討，會進醒各部門當涉及大工程及歷史建築物，特別是可能涉及文物保育，特別是戰前建築物，需要咨詢古蹟辦，亦提醒古蹟辦人員，在處理這類咨詢要提高敏感度。

指事件出現溝通問題 文物保育專員蔣志豪多次道歉



對於署方人員未有留意到水缸為歷史建議，蔣志豪多次道歉並指事件出現溝通問題，他指古蹟辦及相關部門已即時檢討，並指日後古蹟辦人員會提高敏感度，並且提醒各個政府部門需要提高敏感度，以及嚴格去跟進事件，他稱相信名同類事件將來不會再發生。另外古物諮詢委員會已經展開工作，估計數個月後會有結果，署方人員會加快有關工作。

水務署工程師：100條柱中，有4條柱拆除

水務署總工程師何禮華表示，水務署昨日已經停工，將會與有關部門進行溝通及評固工作，另外會加強保安及盡快進行加固工程。至於建築物的損毀情況，包括20米乘10米天花拆除，現場共有總共有100條柱，當中有4條柱拆除。至於100條柱中，有22條柱在水崗內及有78條柱外露。蔣強調，目前水務署的工程已經暫停，日後的工程都是加固工程。

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文物保育專員：古蹟辦將進行深入研究

蔣志豪續指，就深水埗食水缸減壓缸一事，古蹟辦將進行深入研究，歷學家、人類學家、考古學家及建築師，會就減壓缸各資料，進行最客觀及最公正評定，會按照一般做法，邀請歷史建築委員會考慮是否須要為減壓缸造行評級，希望幾個月後有結果交予古物咨詢委員會考慮，該會主席同願報告準備後，會加快工作、配合處理。

蔣志豪又說，就地下配水庫正合作進行一個系統性的普查，根據現時手上資料，有最後四個地下配水庫是戰前建築物，有不同的特色，古蹟辦將聯同水務署研究這些配水庫的歷史價值。對今次敏因為溝通上的敏感度不足及掛萬漏一的情況造成事件，「我喺度講聲唔好意思。他提醒，減壓缸的範圍有一定危險，請公眾不要嘗試進入，感謝公眾與傳媒對文物保育的關注及支持。



蔣志豪續指，古蹟辦及水務署人員一直有緊密的合作，目前有4個戰前建築物進行進行研究，包括仔細研究文物價值。他續指，古蹟辦已經開始評估工作，將會由專業人士展開有關程序，但是未能透露評級情況。

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逾百名市民慕名「打卡」 有人望署方暫停工程及修複

今午約1時，不少市民慕名而來「打卡」。市民盧先生表示，以前他住在附近，曾與子女到場行山。他稱一直不知道上址有一個百年蓄水池，以往只知上址有一個鐵閘不讓人入。他認為蓄水池建築宏偉，「如果政府拆咗簡直係與民為敵！」盧希望市民可以多點關注事件，更希望署方暫停工程及進行修複工作，讓該個百年蓄水池得以保存下來。



「我覺得好值得保留，因為好難得，世界上都好罕有，同埋係對香港好有貢獻嘅歷史古蹟！」另外一名市民指，以前他曾到主教山，但一直不知上址有百年歷史蓄水池，他希望署方可以保留蓄水池；另一市民黃女士指，昨日她在網上見到百年蓄水池的相片曝光後，今日遂慕名到主教山。她認為政府不應該拆除蓄水池，希望署方可以保存古蹟，「我希望唔好拆，如果唔係好可惜！」

羅馬式建築「深水埗主教山蓄水池」曝光：

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8男子疑上山拍攝聚集 疑涉違「限聚令」被票控

昨晚（28日）深夜，多名市民前往配水庫拍攝，有人疑違反「限聚令」被票控。警方表示，深水埗警區昨晚11時20分接報，指懷疑有人在上址聚集。人員到場發現8名（20至51歲）男子，經調查後，以涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），向該8人發出定額罰款通知書，並對其他在場人士作出勸諭。

水務署：已暫停上址工程 古蹟辦已派員視察

昨日（28日）水務署回覆指，現時已暫停位於深水埗主教山山頂的食水減壓缸的地盤重整工程，並已聯絡古物古蹟辦事處。古蹟辦今天派員作初步視察，稍後會仔細審視，按既定機制進行詳細研究和評估，探討其後的跟進工作。

水池屬古羅馬式結構 文件指建於1930年之前

據Facebook專頁「香港探古」指，深水埗石硤尾主教山地下蓄水池屬古羅馬式結構，水務署文件亦說明其建於1930年之前，經派人在場視察後，發現蓄水池的巨大地下空間由過百條麻石柱支撐，頂部以紅磚砌成拱門，再支撐最高的拱形水泥池頂，最後以泥土覆蓋。而其他香港現存的配水庫，例如何文田、樂富、北角雲景道、堅尼地城等，多為戰後興建，全部皆以鋼筋混凝土建築而成，故主教山蓄水池設計方式極為罕見。