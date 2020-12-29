直播．主教山蓄水池｜半百名市民慕名打卡　文物保育專員到場視察

估計過百年歷史的深水埗主教山蓄水池曝光後，不少市民湧上山圍觀及拍照。至今日（29日）主教山蓄水池外有工程人員在場，中午時分不少市民慕名而來「打卡」，高峰期鐵絲網外更有半百人在場。有市民希望署方暫停工程及進行修複工作，讓該個百年蓄水池得以保存下來。 至下午約2時50分，文物保育專員蔣志豪和水務署供應及分配（市區）科九龍區總工程師何禮華等人員抵達現場視察。其間，約20多名工作人員身穿反光衣及戴上頭盔進入主教山蓄水池。

半百名市民慕名「打卡」 有人望署方暫停工程及修複

今午約1時，不少市民慕名而來「打卡」。市民盧先生表示，以前他住在附近，曾與子女到場行山。他稱一直不知道上址有一個百年蓄水池，以往只知上址有一個鐵閘不讓人入。他認為蓄水池建築宏偉，「如果政府拆咗簡直係與民為敵！」盧希望市民可以多點關注事件，更希望署方暫停工程及進行修複工作，讓該個百年蓄水池得以保存下來。



「我覺得好值得保留，因為好難得，世界上都好罕有，同埋係對香港好有貢獻嘅歷史古蹟！」另外一名市民指，以前他曾到主教山，但一直不知上址有百年歷史蓄水池，他希望署方可以保留蓄水池；另一市民黃女士指，昨日她在網上見到百年蓄水池的相片曝光後，今日遂慕名到主教山。她認為政府不應該拆除蓄水池，希望署方可以保存古蹟，「我希望唔好拆，如果唔係好可惜！」

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羅馬式建築「深水埗主教山蓄水池」曝光：

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8男子疑上山拍攝聚集 疑涉違「限聚令」被票控

昨晚（28日）深夜，多名市民前往配水庫拍攝，有人疑違反「限聚令」被票控。警方表示，深水埗警區昨晚11時20分接報，指懷疑有人在上址聚集。人員到場發現8名（20至51歲）男子，經調查後，以涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），向該8人發出定額罰款通知書，並對其他在場人士作出勸諭。

水務署：已暫停上址工程 古蹟辦已派員視察

昨日（28日）水務署回覆指，現時已暫停位於深水埗主教山山頂的食水減壓缸的地盤重整工程，並已聯絡古物古蹟辦事處。古蹟辦今天派員作初步視察，稍後會仔細審視，按既定機制進行詳細研究和評估，探討其後的跟進工作。

水池屬古羅馬式結構 文件指建於1930年之前

據Facebook專頁「香港探古」指，深水埗石硤尾主教山地下蓄水池屬古羅馬式結構，水務署文件亦說明其建於1930年之前，經派人在場視察後，發現蓄水池的巨大地下空間由過百條麻石柱支撐，頂部以紅磚砌成拱門，再支撐最高的拱形水泥池頂，最後以泥土覆蓋。而其他香港現存的配水庫，例如何文田、樂富、北角雲景道、堅尼地城等，多為戰後興建，全部皆以鋼筋混凝土建築而成，故主教山蓄水池設計方式極為罕見。