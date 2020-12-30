直播│港人潛逃案　2未成年被告不作起訴移交港　警方交代詳情

12名港人於8月23日涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，其後一直被扣押於深圳鹽田看守所。內地官媒日前指其中10名被告已認罪，深圳市鹽田區人民法院今（30日）早作出宣判，喬映瑜及鄧棨然組織偷渡分別判監2及3年，李宇軒等其餘8人判7個月。至於兩名未成年的被告，即廖子文及黃臨福，因自願認罪不作起訴 ，兩人今早11時由深圳警方移交香港警方。

深圳警方於深圳灣口岸將兩名被告移交香港警方，早上11時35分，2名未成年港人分開乘坐兩輛警方私家車，由深圳灣口岸前往天水圍警署，沿途有鐵馬護送，至11時52分，兩人乘坐的車輛駛抵天水圍警署。

警方將於今日中午約12時在天水圍警署會見傳媒，交代接收由內地執法機關送回兩名港人的事宜。