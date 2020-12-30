12港人潛逃│廖子文家屬到天水圍警署探望　關注組見傳媒

12名港人於8月23日涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，其後一直被扣押於深圳鹽田看守所，深圳市鹽田區人民法院今（30日）宣判，喬映瑜及鄧棨然兩人因組織偷渡分別被判囚2及3年，李宇軒等其餘8人判7個月。而兩名未成年的被告廖子文及黃臨福，因自願認罪不作起訴，今早由深圳警方移交香港警方，被送往天水圍警署。 廖子文的爸爸及哥哥，今午到天水圍警署探望廖子文。協助事件的前立法會議員朱凱廸、「12港人關注組」成員鄒家成等稍後將到天水圍警署了解及會見傳媒。

廖子文的爸爸及哥哥，今午到天水圍警署探望廖子文。（鄭子峰攝）

廖子文及黃臨福今早由深圳警方於深圳灣口岸移交香港警方，早上11時35分，兩人被黑布蒙頭及鎖上手銬，分別乘坐兩輛警方私家車，由深圳灣口岸前往天水圍警署，沿途有鐵馬護送。至11時52分，兩人乘坐的車輛駛抵天水圍警署。

下午4時許，有家屬帶同衣物、麵包及飲品等進入天水圍警署，據悉，廖子文的爸爸及哥哥今日曾到天水圍警署探望廖子文。另外被判囚的港人家屬透過關注組回應判刑結果，鄭子豪爸爸表示，兒子於大陸無論被判一日或者7個月，每一日都是冤枉；黃偉然媽媽則指，希望中國政府盡快通知家屬探望細節、時間及流程；李子賢媽媽則認為判刑過重。

2人分別乘坐兩輛警方私家車，由深圳灣口岸前往天水圍警署，沿途有鐵馬護送。（鄭子峰攝）

兩人抵天水圍警署。（梁鵬威攝）

商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪稱，兩男抵達天水圍警署後，已讓他們致電通知家人，警方指兩人需要進行14天強制檢疫隔離，明早警方將向法院呈交案件，若審訊結果為需要繼續羈柙，兩人將被送往懲教處繼續隔離。鄭麗琪續指，兩男棄保潛逃及違反保釋條件，除了要面對原有的罪責外，亦有可能被加控其他罪行，包括違反香港法例第221章 《刑事訴訟程序條例》9L條「沒有按照法庭的指定歸押」，一經定罪，則可處任何款額的罰款及監禁12個月。