「家港口罩」廠負責人兒子被追「顧問費」四遭刑毀　警拘兩黑幫男

「家港口罩」廠房老闆兒子被指欠顧問公司18萬元，涉事的廠房及經營的餐廳本月內4次遭人刑毀，包括淋紅油、膠水塞匙窿及被人投擲大石毀壞大門玻璃等，事後口罩廠老闆陳先生懸紅100萬元緝兇。警方經調查後，今日（31日）拘捕兩名分別30歲姓曾及27歲姓周男子，涉嫌與4宗刑事毁壞案件有關，兩人有黑社會背景。

警方荃灣重案組督察粱成杰交代案情表示，涉事荃灣口罩廠及油麻地餐廳月內4次遭人刑事毀壞。12月1日，口罩廠大門鎖匙窿曾被人用膠水堵塞；12月3日，口罩廠遭人淋紅油，同日，口罩廠負責人兒子在油麻地彌敦道日本餐廳亦同樣被淋紅油；至12月15日，口罩廠玻璃大門被人用一塊20厘米乘20厘米的石頭掟爛。

警方新界南情報組及荃灣重案組經調查後，懷疑事件與追債有關。口罩廠負責人兒子的日本餐廳，早前與人有金錢糾紛，涉款約18萬港元。警方其後鎖定2名疑犯，今早在馬鞍山及葵涌拘捕2名分別30歲姓曾及27歲姓周男子，兩人報稱裝修工人及無業，有黑社會背景。他們涉嫌4宗刑事毁壞案件，將會被通宵扣查。

案發後口罩廠老闆陳先生曾透露，早前與兒子投資一間日本放題食肆，但受疫情打擊已於11月30日結業，其間曾聘請一間顧問公司，對方稱要收取20萬元「顧問費」。食肆結業當晚，有追數公司派員到食肆及口罩廠追債。陳老闆指：「佢哋上嚟講幾句說話就話係顧問要收20萬」，質疑對方想收「陀地」，揚言「唔會向惡勢力低頭」。