2021新年．直播｜近百人山頂迎元旦日出　記者直擊「晨光第一線」

踏入2021年，強烈寒潮襲港下，迎來一個冷冰冰的元旦日，但不少港人無懼凛烈寒風，登上太平山頂，欣賞第一個晨曦，迎接新的一年。《香港01》記者凌晨4時許已到達山頂盧吉道視察，發現已有20多名市民靜待日出到來，其後陸續有人上山，人數逐漸增至近百人，大部分為攝影愛好者，已架設相機及腳架準備捕捉日出；亦有情侶冒寒風賞晨曦。根據天文台網頁，凌晨6時10分山頂的氣溫為5.4度。 早上7時03分，記者在盧吉道直擊「晨光第一線」，可見天空開始泛白，第一縷曙光穿過雲層，迎來2021年第一個黎明。不少市民表示新年願望是身體健康，疫情盡快過去，讓港人生活重回正軌。

有市民到山上等候日出，由於天氣寒冷，不少人都準備防寒三寶，包括帽、頸巾及防寒衣物，有人準備暖包及熱水到場，為迎接日出作準備。現場人數聚多，而盧吉道的通道較為狹窄，部分人需要坐在欄杆上拍攝最佳畫面，更有人爬到石上看日出。有外籍人士亦帶同香檳到場慶祝新年到來。

市民鍾先生帶同兩隻愛犬，他指自己在清晨5時半已到盧吉道賞日出，笑言帶同愛犬的原因是「一家人」，而狗隻不太怕寒冷，笑指自己要靠愛犬取暖，他亦祝福香港人「新年快樂、身體健康」。

市民Kelvin與女朋友Carol於凌晨3時至4時之間到盧吉道，由於天氣寒冷，他們為迎接日出，貼了暖包及穿羽絨衣，笑言戴口罩也可保暖。Kelvin希望「新一年，新開始，希望疫情快啲過去。」亦希望盡早開關，港人可外出散心；而Carol指2020年受疫情影響導致不少人失業，希望疫情緩和後，大家可正常生活，在新一年工作順利。

劉小姐、郭小姐及黃小姐一行三人在凌晨4時許出門，乘的士前來盧吉道，認為上址交通較方便，容易前來賞日出。劉小姐希望新一年疫情盡早過去，「快啲唔使戴口罩，可以去旅行坐飛機。」也希望可以聚會與朋友吃飯；較年輕的郭小姐及黃小姐亦指想去旅行，特別是去韓國，最重要是健健康康。