警除夕晚大角咀巡查　搗非法賭檔及違規營業Party Room拘18人

警方西九龍總區人員根據線報，於除夕夜在大角咀突擊巡查，分別在兩個工廈單位內搗破一個假扮Party Room的非法賭場，以及一個違規營業Party Room，合共拘捕18人。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，西九龍總區反黑組早前接獲線報，指在大角咀一個工廈有犯罪集團利用派對房間的名義經營賭場式的賭博場所，人員經深入調查後，於昨晚（31日）10時半，破門進入單位內，發現單位面積約700呎及隔音設備，內有一張德州撲克的賭檯、一副魚蝦蟹賭具及一張麻將檯。警方拘捕單位內11男6女，全部為本地人，年齡介乎22至37歲，報稱文員、地盤工、保險等，部分人有黑社會背景。警方初步調查相信上址運作已半年，其中一名25歲被捕女子為負責人，涉嫌「經營賭博場所」被捕；另一名負責把風的30歲男子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕，另有11男5女涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們將被通宵扣查。他們亦分別涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。警方亦在單位內檢獲44萬元面值的籌碼及4萬港元現金，初步相信已搗破一個有組織的賭博集團。

鍾雅倫又指，另一隊人員根據線報，在長沙灣道883號一工廈單位搗破一個正在營業的派對房間，該單位面積約100呎，32歲姓林男負責人涉嫌《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》（第599F章）被捕，正被扣留調查。場內有11男8女顧客，年齡介乎20至45歲，數人報稱公立醫院護士、學生及文員，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員將向他們發出定額罰款通知書。