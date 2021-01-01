無視禁令元旦聚結狂歡　警各區巡查拘185人　票控至少過百人

邁入2021年，警方於除夕夜及元旦凌晨加緊巡查多區的食肆、酒吧及派對房間，根據警方提供的資料，各區人員分別於深水埗、荔枝角、荃灣、紅磡、觀塘、屯門、大埔等發現6間無牌酒吧、6間違規營業的Party Room，合共拘捕約185人，相信至少向逾百人發出限聚令告票。

西九龍區共拘63人票控79人

「虎撲」行動搗深水埗無牌酒吧拘38人

+ 5 + 5 + 5

其中，深水埗警區展開代號「虎撲」行動，反三合會行動組及重案組人員根據情報，搗破深水埗長沙灣道276號保華大廈一個無牌樓上酒吧，拘捕38人，年齡介乎25至67歲，包括一名43歲女經營者，分別涉嫌「無牌經營酒吧」、「在無領取牌照地方飲酒」被捕，另亦因違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）獲發定額罰款通知書。涉事樓上酒吧面積約1,200呎，可容納約50名顧客，已營運約一個月，沒有黑社會背景，主要服務區內人士，去年亦曾被警方搗破。

荔枝角工廈Party Room違規營業拘負責人

另外，西九龍總區人員在長沙灣道883號一工廈單位搗破一個正在營業的派對房間，該單位面積約100呎，32歲姓林男負責人涉嫌第599F章被捕。場內有11男8女顧客，年齡介乎20至45歲，數人報稱公立醫院護士、學生及文員，涉嫌違反第599G章被票控。

紅磡Party Room違規營業兼無牌賣酒

昨（31日）晚約10時，九龍城警區反三合會行動組亦突擊搜查民裕街47至53號一個單位，搗破一間懷疑正在營業的派對房間，檢獲600罐啤酒、22支烈酒和90支白酒，總市值約2萬元。49歲姓鄺男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。他亦同時涉嫌違反第599F章，現正被扣查及將被檢控。另外，房間內10男13女，年齡介乎22至60歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦因違反第599G章獲發定額罰款通知書。

東九龍搗無牌酒吧拘33人 最細13歲

東九龍總區刑事部、觀塘警區及東九龍總區機動部隊昨晚（31日）巡查觀塘區內多處公眾地方，並突擊搜查6個派對房間，其中2間違規營業；人員亦發現一個位於工廈內的懷疑無牌酒吧。行動中共拘捕19男14女，年齡介乎13至53歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在無領取牌照的地方飲酒」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)規例》，人員將向被捕人士作出檢控或票控。警方檢獲超過270支啤酒、24支烈酒及36個骰盅等，所有被捕男女現正被扣留調查。

荃灣Party Room違規營業 7名18歲客人被票控

警方於荃灣搗破一個違規經營的派對房間，並拘捕負責人。（警方圖片）

另外，昨晚約11時，荃灣警區特別職務隊人員聯同輔警人員突擊搜查白田壩街一個約1,000呎的工廠大廈單位，發現一個派對房間懷疑於停業令生效期間營業。30歲姓李本地男子涉嫌違反第599F章被捕；另外7名年齡均為18歲青年涉嫌違反第599G章被票控。

新界北共搗五場所拘88人

屯門警區搗四場拘71人

屯門警區鎖定多個由黑社會「新義安」經營的無牌樓上酒吧及位處工廈的派對房間，今凌晨時份屯門警區刑事總部及特職隊人員搜查建發街工廈三個單位及石排頭路一間地舖，搗破3個無牌酒吧及一個營運中的派對房間，相信已運作一至三個月。警方共拘捕及票控43男28女，年齡介乎19至62歲，涉違反無牌賣酒、在無領取牌照的地方飲酒及違反《預防及控制疾病(規定及指示)規例》，被捕人士現正被扣查。其中一個無牌樓上酒吧約800呎，但容納了29人，環境惡劣，更加裝兩個上鎖大鐵門及隔音棉，一旦發生火警時後果不堪設想。

大埔閣樓為無牌酒吧 17人被捕

而新界北總區反三合會行動組人員於今凌晨約1時起，突擊搜查大埔富善街32號一閣樓，搗破一間懷疑無牌酒吧。30歲姓鄭本地男負責人涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，「無牌售賣酒類飲品」及 違反第599F章被捕，人員會向他作出檢控。另外，9男7女，年齡介乎18至54歲，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」及違反第599章而被票控。被捕男女正被扣留調查。行動中，人員檢獲約650枝啤酒及11枝烈酒，市值共約5萬元。