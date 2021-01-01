無視禁令元旦聚集狂歡　警各區拘捕、票控逾200人　罰款約115萬元

邁入2021年，警方於除夕夜及元旦凌晨加緊巡查多區的食肆、酒吧及派對房間，根據警方提供的資料，各區人員分別於深水埗、旺角、荔枝角、荃灣、紅磡、觀塘、屯門、元朗及大埔等地，發現多間無牌酒吧、違規營業的Party Room，合共拘捕約211人，並相信至少向約231人發出限聚令告票。 自去年12月11日起，「限聚令」及「口罩令」定額罰款金額，已由2,000元上調至5,000元。警方在除夕元旦巡查期間，約231人涉違反「限聚令」遭票控，罰款合計高達115.5萬元。

西九龍區共拘81人票控96人

「虎撲」行動搗深水埗無牌酒吧拘38人

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深水埗警區展開代號「虎撲」行動，反三合會行動組及重案組人員根據情報，搗破深水埗長沙灣道276號保華大廈一個無牌樓上酒吧，拘捕38人，年齡介乎25至67歲，包括一名43歲女經營者，分別涉嫌「無牌經營酒吧」、「在無領取牌照地方飲酒」被捕，另亦因違反第599G章獲發定額罰款通知書。涉事樓上酒吧面積約1,200呎，可容納約50名顧客，已營運約一個月，沒有黑社會背景，主要服務區內人士，去年亦曾被警方搗破。

荔枝角工廈Party Room違規營業拘負責人

另外，西九龍總區人員在長沙灣道883號一工廈單位搗破一個正在營業的派對房間，該單位面積約100呎，32歲姓林男負責人涉嫌第599F章被捕。場內有11男8女顧客，年齡介乎20至45歲，數人報稱公立醫院護士、學生及文員，涉嫌違反第599G章被票控。

紅磡Party Room違規營業兼無牌賣酒

昨（31日）晚約10時，九龍城警區反三合會行動組亦突擊搜查民裕街47至53號一個單位，搗破一間懷疑正在營業的派對房間，檢獲600罐啤酒、22支烈酒和90支白酒，總市值約2萬元。49歲姓鄺男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。他亦同時涉嫌違反第599F章，現正被扣查及將被檢控。另外，房間內10男13女，年齡介乎22至60歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦因違反第599G章獲發定額罰款通知書。

洋松街搗派對房間、非法賭檔 拘18人

西九龍總區刑事部人員昨晚10時30分，突擊搜查旺角洋松街94至108號一單位，搗破一間懷疑正在營業的派對房間，以及懷疑非法賭檔。行動中，人員拘捕一名25歲姓鄺本地女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反第599F章，而一名30歲姓蔡本地男子則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。單位內11名男子及5名本地女子，年齡介乎22至37歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反第599G章，人員向他們發出定額罰款通知書，行動中檢獲兩張賭枱及現金約4.3萬元。

東九龍搗無牌酒吧拘33人 最細13歲

東九龍總區刑事部、觀塘警區及東九龍總區機動部隊昨晚（31日）巡查觀塘區內多處公眾地方，並突擊搜查6個派對房間，其中2間違規營業；人員亦發現一個位於工廈內的懷疑無牌酒吧。行動中共拘捕19男14女，年齡介乎13至53歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在無領取牌照的地方飲酒」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)規例》，人員將向被捕人士作出檢控或票控。警方檢獲超過270支啤酒、24支烈酒及36個骰盅等，所有被捕男女現正被扣留調查。

荃灣Party Room違規營業 1負責人被捕 7客人被票控

警方於荃灣搗破一個違規經營的派對房間，並拘捕負責人。（警方圖片）

另外，昨晚約11時，荃灣警區特別職務隊人員聯同輔警人員突擊搜查白田壩街一個約1,000呎的工廠大廈單位，發現一個派對房間懷疑於停業令生效期間營業。30歲姓李本地男子涉嫌違反第599F章被捕；另外7名年齡均為18歲青年涉嫌違反第599G章被票控。

新界北搗多個場所拘96人

屯門警區搗四場拘71人

屯門警區鎖定多個由黑社會「新義安」經營的無牌樓上酒吧及位處工廈的派對房間，今凌晨時份屯門警區刑事總部及特職隊人員搜查建發街工廈三個單位及石排頭路一間地舖，搗破3個無牌酒吧及一個營運中的派對房間，相信已運作一至三個月。警方共拘捕及票控43男28女，年齡介乎19至62歲，涉違反無牌賣酒、在無領取牌照的地方飲酒及違反《預防及控制疾病(規定及指示)規例》，被捕人士現正被扣查。其中一個無牌樓上酒吧約800呎，但容納了29人，環境惡劣，更加裝兩個上鎖大鐵門及隔音棉，一旦發生火警時後果不堪設想。

元朗無牌酒吧 8人被捕

元朗警區人員聯同食環署突擊搜查區內持牌酒吧、2個派對房間，以及一個懷疑無牌酒吧，最終拘捕7男1女。（警方提供圖片)

元朗警區、機動部隊聯同食環署亦巡查區內多個公眾地方、持牌酒吧及2個派對房間，並突擊搜查區內一個位於工廈的懷疑無牌酒吧。行動中，人員拘捕7男1女，年齡介乎21至39歲，他們涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在無領取牌照的地方飲酒」及違反第599F章及第599G章，人員將向被捕人士作出檢控或票控。警方亦檢獲300多罐啤酒、5支紅酒、39支梳打水、5個骰盅、一本數簿以及約700元現金等，所有被捕人士現正被扣留調查。

大埔閣樓為無牌酒吧 17人被捕

而新界北總區反三合會行動組人員於今凌晨約1時起，突擊搜查大埔富善街32號一閣樓，搗破一間懷疑無牌酒吧。30歲姓鄭本地男負責人涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，「無牌售賣酒類飲品」及 違反第599F章被捕，人員會向他作出檢控。另外，9男7女，年齡介乎18至54歲，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」及違反第599章而被票控。被捕男女正被扣留調查。行動中，人員檢獲約650枝啤酒及11枝烈酒，市值共約5萬元。