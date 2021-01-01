警除夕夜大巡查　揭兩Party Room違規營業拘25人　票控30客

警方在除夕夜巡查多區的食肆、酒吧及派對房間。其中，警方先在紅磡發現一間違規營業的Party Room，同時涉嫌無牌賣酒，拘捕負責人及顧客合共24人，顧客同時違限聚令被票控。其後，荃灣亦有一間Party Room被揭發於停業令生效期間營業，負責人被捕，7名18歲的男顧客獲發限聚令告票。

昨（31日）晚約10時，九龍城警區反三合會行動組展開反罪惡行動，突擊搜查民裕街47至53號一個單位，搗破一間懷疑正在營業的派對房間。人員於房間內檢獲600罐啤酒、22支烈酒和90支白酒，總市值約2萬元。49歲姓鄺男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。他亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章），現正被扣留調查及將被檢控。

另外，房間內10男13女，年齡介乎22至60歲則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被捕，人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方於荃灣搗破一個違規經營的派對房間，並拘捕負責人。（警方圖片）

另外，晚上約11時，荃灣警區特別職務隊人員聯同輔警人員突擊搜查白田壩街一個約1,000呎的工廠大廈單位，發現一個派對房間懷疑於停業令生效期間營業。警方拘捕30歲姓李本地男子涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外7名年齡均為18歲本地男子涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員向他們發出定額罰款通知書。