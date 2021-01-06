持續更新｜至少52泛民被捕　疑與民主派初選有關　涉顛覆國家政權

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今晨（６日）一批泛民人士突遭警方上門拘捕，截至今早8時半，警方一共拘捕52人。據部分被捕人士Facebook專頁指，事件與去年「35+民主派初選」有關，部分人被控違國安法「顛覆國家政權罪」。

消息指，被捕者包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、趙家賢、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚等。事後被捕人的個人Facebook亦交代有關詳情。

其中今早7時許，范國威被探員鎖上手銬，登上警方車輛進入將軍澳警署。(張家豪攝)

至少52名泛民被捕　涉與去年「35+民主派初選」有關

民主派初選發起人戴耀廷及多位參選人，今晨約6時同時遭警方國安處上門拘捕，據悉被捕人士疑因參與民主派初選，涉嫌干犯《國安法》中的「顛覆國家政權罪」。據了解，警方國安處暫時拘捕約52人。其中今早7時許，范國威被探員鎖上手銬，登上警方車輛進入將軍澳警署。

多名泛民人士被捕　包括戴耀廷、鄺俊宇及涂謹申等人

至少52泛民被捕，包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、何啟明、施德來、郭家麒、范國威、楊岳橋、趙家賢、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、岑子杰、馮達浚、王百羽、伍健偉、何桂藍、鄒家成、袁家蔚、張可森、黃子悅、劉偉聰

前立法會議員涂謹申、尹兆堅、林卓廷等人今早被警方國安處上門拘捕。(林卓廷FB影片截圖)

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被捕人Facebook交代被捕詳情：

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