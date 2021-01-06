持續更新｜53泛民被捕　涉違國安法顛覆國家政權　將被通宵扣查

53名泛民人士涉違「國安法」被捕！今晨（６日）一批泛民人士突遭警方上門拘捕，截至今日中午，警方一共拘捕53人。據部分被捕人士Facebook專頁指，事件與去年「35+民主派初選」有關，部分人涉違國安法「顛覆國家政權罪」，被捕人士包括戴耀廷、梁國雄、尹兆堅及林景楠等人。 今早9時許，警方派員搜查香港民意研究所總部。早上探員抵達《立場新聞》的辦公室，探員要求總編輯簽收一份法庭「交出文件令」，其後探員離開。之後警員亦到網媒《獨立媒體》、《蘋果日報》及《壹傳媒》辦公室，展示法庭的「交出令」。 至下午2時半，國安處高級警司李桂華於警總交代案情指，今早警方出動約1,000名警員，並於持法庭手令搜查72處地方，合共拘捕53人包括45男8女，他們涉及「攬炒十步曲」及「35+」兩個行動。警方凍結約160萬港元資金，更向4間傳媒公司送達「物料提交令」。李強調，不會向投票人士展開調查。

【1750】據了解，除了區諾軒，其他被捕人士將被通宵扣查，因區諾軒原本正於酒店隔離，現已獲保釋，繼續於酒店進行檢疫隔離。

【1440】李桂華指出，不會對投票者展開調查。

【1435】國安處高級警司李桂華指，今早開始有約1千名警員，於全港有執法行動。今次被捕人士涉及「攬炒十步曲」及「35+」兩個行動，警方拘捕53人包括45男8女，他們年齡介乎23至64歲，罪名包括顛覆國家政權罪。

李桂華續指，被捕人士中6人是組織者，另外47人則是參與。行動中警方指，在持法令的情況下搜查72處地方，探員向4間傳媒公司送達「物料提交令」。另外探員凍結約160萬港幣資金。

【1405】至下午2時許，民主動力司庫律師關尚義（John Clancey）離開大廈，他被探員帶走並登上警方私家車離開，上車前他表示：「我們需為香港民主及人權而努力。」

【1330】保安局局長李家超在立法會表示，涉案人士圖謀以歹毒計劃、「攬炒十步曲」，透過「35+」不惜一切否決預算案，迫使特首下台及政府停擺，共同「跳崖」，有組織、有計劃令香港萬劫不復。

【1325】至少53泛民人士涉違反《香港國安法》被捕，至下午2時半，警務處國安處高級警司李桂華將於灣仔警察總部交代案情。

【1248】東區區議會副主席、太古城西趙家賢亦被捕。

【1210】消息指，民主動力司庫律師關尚義（John Clancey）亦被捕，今早10時許，有警方到達關尚義任職的「何謝韋律師事務所」搜查。現場可見，有10多名軍裝警員及警察傳媒聯絡隊人員在場。

戴耀廷今早被捕，至早上11時25分他被帶返馬鞍山警署。（陳諾希攝）

【1125】戴耀廷今早被捕，至早上11時25分他被帶返馬鞍山警署。

【1120】民間集會團隊發言人劉頴匡今早被警方拘捕，他的朋友Emilia Wong表示，今晨6時15分多名警員上門，指他參與去年「民主派35+初選」涉嫌干犯「顛覆國家政權罪」，其後被帶返旺角警署。Emilia Wong指出，警員入內搜屋，檢走頭盔、眼罩、約$25,000現金、總值約$10,000超市禮卷、電腦及啤牌。

【1115】前香港眾志秘書長黃之鋒，目前因包圍警總案在石壁監獄服刑，其編輯在Fb表示，警方今晨以涉嫌違反《國安法》為由，到黃之鋒住所搜查近1.5小時。

【1105】阿布泰國生活百貨創辦人林景楠今早被捕，他被帶返馬鞍山警署，其後林景楠的助理到警署了解事件。

【1025】探員將尹兆堅帶到其位於葵涌的辨事處，數名探員於辨事處內搜查，有職員指希望進入辨事處被拒。

【1019】根據楊雪盈Facebook直播，今早約9時許，多名警員手持拘捕令上門，指出準備拘捕楊，罪名為涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」，警員其後入屋表示要進行搜屋，及要求在場人士停止錄影，否則「有權拉佢阻差」。

【1000】有探員帶備多個藍色膠箱，進入香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室搜證。現場所見，探員不斷在辦公室內走動，拒絕職員入內，有部分懷疑被要求協助調查的職員，他們需登記資料後才可進入辦公室。

【0940】警方抵達《立場新聞》位於觀塘的辦公室，據《立場新聞》直播可見，探員要求總編輯簽收一份「交出文件令」法庭文件，並指他們需協助調查一宗涉嫌違反國安法案件，7日內需要交出文件，探員之後離開。事後立場總編輯指，目前需與律師商討事件及查看文件內容。



警方亦派員到網媒《獨立媒體》、《蘋果日報》及《壹傳媒》辦公室，展示法庭的「交出令」，要求傳媒機構交出相關文件。

【0924】警方派員搜查香港民意研究所位於黃竹坑的總部，現場可見職員被拒進入辦公室。

【0920】香港民意研究所副行政總裁鍾劍華，今早接受《香港01》訪問時指，今早已收到警方電話，要求他協助調查，並得悉稍後警方會到民意研究所調查及搜證，惟鍾劍華再次強調去年約60萬投票人的個人資料完全銷毀，市民無須憂慮。他估計與「35+民主派初選」有關，並已預約明天10時到警察總部協助調查。

至少53名泛民被捕 涉與去年「35+民主派初選」有關

民主派初選發起人戴耀廷及多位參選人，今晨約6時同時遭警方國安處上門拘捕，據悉被捕人士疑因參與民主派初選，涉嫌干犯《國安法》中的「顛覆國家政權罪」。據了解，警方國安處暫時拘捕約53人。其中今早7時許，范國威被探員鎖上手銬，登上警方車輛進入將軍澳警署。

多名泛民人士被捕 包括戴耀廷、鄺俊宇及涂謹申等人



至少53泛民被捕，包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、何啟明、施德來、郭家麒、范國威、楊岳橋、趙家賢、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、岑子杰、馮達浚、王百羽、伍健偉、何桂藍、鄒家成、袁家蔚、張可森、黃子悅、劉偉聰等人。

前立法會議員涂謹申、尹兆堅、林卓廷等人今早被警方國安處上門拘捕。(林卓廷FB影片截圖)

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被捕人Facebook交代被捕詳情：

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民主黨亦於facebook帖文指，前立法會議員涂謹申、尹兆堅、林卓廷今早被警方國安處上門拘捕，指去年立法會選舉 35+ 涉嫌顛覆國家政權罪。另外，民主黨的胡志偉、鄺俊宇、黃碧雲、趙家賢已被捕。

醫管局員工陣線於facebook帖文指：「警方國安處今早以國安法拘捕最少50人，多名民主派人士被捕，其中包括本會主席余慧明。」據知：余慧明今早約6時被香港警察上門拘捕，暫時已知與35+初選有關，嫌顛覆國家違反國安法被拘捕。警方手持搜查令，將余慧明及其家人電腦沒收。