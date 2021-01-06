53名泛民因35+初選違國安法被捕　李桂華：不會調查投票人士

至少53名泛民人士今晨（６日）被警方上門拘捕，包括戴耀廷、尹兆堅、岑敖暉及林景楠等人。據知，事件與去年「35+民主派初選」有關，部份被捕人涉嫌違國安法「顛覆國家政權罪」。今日下午2時半，警務處國安處高級警司李桂華將於灣仔警察總部交代案情，屆時《香港01》會進行直播。

國家安全處高級警司李桂華交代案情指，警方今日共派出1000名國安處、刑事總部、總區重案組及機動部隊人員到香港各區採取拘捕行動。行動主要針對一個策劃及參與「35+行動」及攬炒香港計劃的組織，警員共拘捕53人士，當中包括45男8女，年齡介乎23歲至64歲，涉嫌「顛覆國家政權罪」。

被捕人士中，有6人屬組織及策劃的角色，其餘47人則參與。此外，警方持法庭手令搜查香港72處地方，並向4間傳媒公司送達「物料提交令」，是由高等法院法官簽署的命令，要求索取與案有關的資料。另外，警方亦凍結與計劃有關的160萬元港幣。

李桂華指，相關被捕人士在去年3月起提出相關概念，並於4月有具體方案，目標是在立法會選舉中贏取35席議席，並透過兩次否決財政預算案，逼使特首辭職，令政府停擺。

李桂華指，相關人士在去年6月起再有一連串行動，如發起眾籌，並宣布7月會有初選及相關分析，其後更開始在社交平台做宣傳、舉行選舉論壇，製造氣氛。

李桂華續指，去年7月港區國安法生效，相關人士仍如期在7月11及12日舉行初選，選舉完畢後更高調宣布結果及作出分析。李桂華形容，整個初選行為是有策略投票，當中亦有金錢贊助，由4000元到29萬元不等。當中大部份參與人有立場聲明，表明選舉落敗後會自動退選。

李指出，是次初選目的是逼使特首下台，令政府停擺，此舉嚴重干擾阻撓破壞香港特區政權機關依法履行職能，令政府不能運作，正正違反《港區國安法》第22條的「顛覆國家政權罪」。李續指，今次行動主要針對「有策略、有系統地癱瘓香港」的人士，所以不會調查投票人士。他指出，並非不讓人舉行初選，並指其他國家都有類似初選的活動，但主要是選出適當的人選，惟被捕人士卻只有一個目的，只是要令政府停擺。

戴耀廷今早被捕，至早上11時25分他被帶返馬鞍山警署。（陳諾希攝）

至少53泛民人士涉違反《香港國安法》被捕

消息指，被捕者包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、趙家賢、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠等人。事後被捕人的個人Facebook亦交代有關情況。