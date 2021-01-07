持續更新｜53泛民被捕　消息最快中午獲准保釋　鍾劍華抵警總助查

昨日（６日）53名泛民人士涉違國安法「顛覆國家政權罪」，被捕人士被通宵扣查。消息指，被捕人士最快可於今日（7日）中午獲釋。至今早9時許，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華抵達警察總部協助調查。 消息指同一案件中，警方會拘捕現收押於「荔枝角收押所」的人民力量副主席譚得志（快必），以及前香港眾志秘書長黃之鋒。據了解，「民主動力」司庫關尚義律師已獲准保釋，其餘的被捕人士將於早上11時起陸續獲准保釋。

【1053】據了解，「民主動力」司庫關尚義律師已獲准保釋，其餘的被捕人士將於早上11時起陸續獲准保釋。

【1023】消息指，警方會拘捕現收押於「荔枝角收押所」的人民力量副主席譚得志（快必），以及前香港眾志秘書長黃之鋒。

【1010】劉頴匡facebook專頁帖文指，劉頴匡昨日因身體抱恙，前往廣華醫院一趟及開藥，之後已經被押回旺角警署。

【0955】香港民意研究所副行政總裁鍾劍華，抵達警察總部協助調查，他進入警總前未有交代情況，之後便與律師進入警總。

涉參與「35+民主派初選」違國安法 53名泛民被捕

昨日（６日）警務處國安處派出近1,000名警員，在全港各區拘捕53人，指他們均與去年「35+民主派初選」計劃有關，涉嫌違反國安法第22條「顛覆國家政權罪」，當中6人屬組織及策劃的角色，其餘47人參與。據悉，6名被指為「搞手」的是初選發起人戴耀廷、初選協調人區諾軒、民主動力召集人趙家賢、民主動力副召集人鍾錦麟、民主動力司庫、律師關尚義（John Clancey）及初選「三投三不投」聯署發起人吳政亨。

李桂華：不會向投票人士展開調查

昨日，國安處高級警司李桂華於警總交代案情指，昨警方出動約1,000名警員，並於持法庭手令搜查72處地方，合共拘捕53人包括45男8女，他們涉及「攬炒十步曲」及「35+」兩個行動。警方凍結約160萬港元資金，更向4間傳媒公司送達「物料提交令」。李強調，不會向投票人士展開調查。

搜查香港民研總部、向4間傳媒公司送達「物料提交令」

昨日，警方派員搜查香港民意研究所總部。另外抵達《立場新聞》、《獨立媒體》、《蘋果日報》及《壹傳媒》辦公室，探員向4間傳媒公司送達「物料提交令」，有關提交令由高等法院法官簽署，要求相關公司提供與案有關的資料，警方指不涉及新聞採訪資料。