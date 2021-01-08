入冬最凍｜天文台錄得7.7度　大帽山跌至零下2.5度　出現輕微結霜

冬季季候風正為廣東沿岸地區帶來寒冷的天氣，本港今日市區最低溫度約為8度，而在早上約6時，天文台錄得氣溫只有7.7度。而全港最高的大帽山，氣溫更一度跌至零下2.5度，均屬入冬以來最低。毛毛細雨的情況下，大帽山於早上6時左右，部份地方出現輕微結霜情況，

由午夜12時起至清晨6時為止，大帽山多次跌破零度，當中凌晨約1時20分，錄得攝氏零下0.3度；凌晨2時50分左右，錄得攝氏零下0.8度。隨後溫度稍為上升至正數，至凌晨4時40分左右，氣溫再次跌至負數，至零下1.9度；早上7時，更跌至零下2.5度。天文台除發寒冷天氣警告外，亦發出紅色火災危險警告、及強烈季候風信號。惟未有發出霜凍警告。

《香港01》於凌晨4時左右前往大帽山「閘口」位置，用自備的溫度計測量，錄得零下約1度。現場相當大風，毛毛細雨，直至凌晨5時左右雨才停下。不過，並未出現結霜情況。繼去年除夕後，大帽山再次跌穿零度。



不過，今次大帽山閘口並未出現人潮及塞車情況，人數算是稀少，主要是每天均上山、風雨不改的晨運客；只有少部份人士是特意前來。早上6時許，大帽山車閘位部份位置出現輕微結霜現象，包括草地、電燈柱等。

許先生雖特意前往大帽山，惜他未能如願看到結霜。被問及是否失望時，他則認為：「又未至於失望，太陽出來氣溫先至回升㗎嘛！」經營紅酒買賣的鄭先生則指，每天都會上大帽山晨運及看日出，禦寒裝備亦足夠。他稱，並非特意前來看結霜情況，但仍希望看到。他認為，今日氣溫雖然低，但感覺上不及除夕當日凍，估計與大風有關。

鍾先生與數名「山友」登上大帽山拍攝日出，今日亦多穿發熱手套等衣物，「日日都喺度，多數呢個鐘數上嚟，上嚟影相，影日出，咩天氣我都影，「今日天氣都凍呀！比噚日明顯凍咗好多！唔預期見到（結霜）！一陣上去睇下啦，因為冇預計突然會落雨粉！濕度高啲可能有啲機會啩！」他指除夕當晚十分乾燥，亦看不到結霜。

一星期行足6日山的顏先生，表示不覺得特別凍，事前亦已知道天氣情況，故穿着發熱背心和手套保暖。他認為今日濕度較元旦當日高，相對來說結霜可能性較高，「我對結霜冇所謂，習慣每一日行山同影相！」



王先生則偕妻子，由荃灣搭的士上山，並自備溫水禦寒，「想同老婆行下（睇結霜），前一排見唔到，變咗睇日出！希望唔會失望啦。」鄭先生與友人繼元旦後再次登山，認為很大機會看到結霜，「上次（元旦）太多人上唔到去！近呢幾年都好少見到喇！最緊要濕度高！」

鄭先生與朋友應該很大機會見到結霜。