因疫滯內地被收回景林邨公屋　眼疾翁聲淚俱下感激街坊雪中送炭

強烈寒流襲港，單位數的溫度令人感到蝕骨寒意。然而，連日來特意登門送物資的熱心街坊，令因疫情滯留內地而被房署收回單位的黃伯感到暖心，聲淚俱下地說，「知道依家搵錢艱難，但大家仍願意伸出援手，好感恩，唔係咩貴重嘢，但係呢啲（物資）比送一磚黃金畀我仲重要。」 另外，黃伯稱日前獲管理處通知，房署正在跟進他的個案，暫時不會趕他走。

黃伯稱，年紀已大、加上因早年視網膜脫落導致雙眼僅剩兩成視力，坦言無法再適應新環境。（陳蕾蕾攝）

64歲的黃伯因早年視網膜脫落導致雙眼僅剩兩成視力，過去27年一直獨居於將軍澳景林邨景榕樓，去年初返鄉拜山，豈料爆發疫情，一直滯留汕頭。至去年11月尾返港，回到舊居卻發現無家可歸，單位因欠租被房署收回，他一度在門外走廊露宿10天。黃伯慘況本周開始得到傳媒廣泛報道，連日來不少熱心市民同情他的遭遇，紛紛上門送物資。

繼周二（5日）後，《香港01》今（8日）早寒風中再登門探訪黃伯，發現屋內的物資增多。黃伯透露，同層街坊知道寒流襲港，除送暖包亦叮囑他要保暖；黃伯續指，有一名青年送來牛奶，感謝黃伯在他小時候教他踢足球，「我叫佢自己拎返去飲，佢唔願意。我好內疚，遺憾係去到我呢啲年紀，應該幫返啲後生仔，但係依家反而要後生仔幫返我、支持我。」

黃伯細數屋內的物資，公仔麵、牛奶、暖包、棉被、冬衣、原盒口罩等，數著數著他突然手持一盒口罩，哽咽地說，「 呢啲（物資）唔係咩貴重嘢，但係對於我嚟講，係比送一磚黃金畀我仲重要。」黃伯感激街坊雪中送炭，「知道社會艱難，依家搵錢艱難，但大家都仍願意伸出援手。」

管理處通知暫不會趕黃伯走

物資能暫時解決黃伯當刻的溫飽，卻無法抹去他心中恐嚇無家可歸的陰影。黃伯透露， 日前管理處曾叫黃伯不用太擔心，房署正在跟進他的個案，暫時不會趕他走。黃伯稱對此說法感到安心，「安心啲，冇咁驚，唔係就心入邊有個陰影，嘭一聲又唔知邊個趕你走？」惟由於不知署方最終決定，他仍然擔心最後會失去單位，「我得一個家，又得一個人，我有邊到可以去？」黃伯稱，年紀已大、加上雙眼僅剩兩成視力，坦言無法再適應新環境，希望署方能開恩，酌情讓他繼續租住原有單位。

《香港01》正就黃伯個案，向房屋署查詢最新情況，有待回覆。

同類事件並非首次發生，根據去年5月的報道，粉嶺祥華邨一名獨居老婦回鄉探親後遇上內地封關，滯留內地數月，亦被房署以欠交租金為由取消租約。老婦回港後，在區議員協助下繳交拖欠租金，幸獲房署批准其重批租約申請。