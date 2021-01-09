景林邨眼疾翁被收公屋　房署擬重批租約申請　黃伯放下心頭大石

64歲的黃伯獨居於景林邨一公屋單位，去年初返鄉拜山，卻因一場疫症而滯留汕頭近一年。黃伯去年底返港，發現舊居重門深鎖，原來單位因欠租被房屋署收回。黃伯無家可歸，在走廊露宿10日後，決定爆門入屋，惟家中物品已被清走。事件經報道後，不少熱心街坊紛紛上門送上物資，好讓黃伯可度過寒冬。 今日（9日）《香港01》記者再次探望黃伯，他坦言多日來無法入眠，每當聽到門外有響聲，會嚇到即時起身，「（擔心）房屋署係咪又要我走」。採訪期間，突然有７名房署職員到場與黃伯商討單位事宜。兩小時後職員離開，黃伯引述職員指，署方已決定為他保留單位，讓他繼續租住。突如其然的喜訊，為寒冬帶來一絲暖意，黃伯總算放下心頭大石，神情也變得從容，連忙向記者說：「（心情）好好多啦！」《香港01》正向房署查詢，正等待回覆。

寒冬中黃伯躺卧在地上的床墊，始終擔心這個居住了27年的單位會被房署收回。（陳浠文攝）

記者今早登門探訪黃伯，寒冬中他躺卧在地上的床墊，始終擔心這個居住了27年的單位會被房署收回，嘆道：「（房署）做到咁絕情絕義，又唔係我唔過嚟交租，係確確實實無辦法啊。天災人禍……你唔好把天災變成人禍嘛，天災…大家你幫我，我幫你，大家度過嘛。你唔好搞到好似像抄家咁，乜都抄到乾乾淨淨，人都要生活架嘛。」

黃伯：曾向房署解釋無法回港交租 估計疫情致信件寄失

黃伯再次解釋，去年1月房署寬免一個月公屋租金，其後他便回鄉拜山，豈料爆發疫情，一直滯留汕頭，但他強調曾寄信到景林邨屋邨辦事處，向房署解釋無法回港交租。房屋署昨日回覆《香港01》指，署方沒有收過有關信件。黃伯坦言，未知是否疫情期間郵遞有問題，導致信件寄失。

黃伯續指，他回港後才得知，原來去年5月中旬一名朋友曾到景林邨探望他，見到單位門外插滿多封房署發出的欠租信件，遂到屋邨辦事處代為繳交租金，惟遭房署職員拒絕。由於黃伯滯留內地時，沒有長途電話，故無法致電房署交代情況。黃伯表示，過去多年沒求過政府出一分錢，現時落難亦只希望政府可「特殊情況，特殊處理」，讓他繼續租住原有單位。

採訪期間，7名房署職員突然登門造訪，表明要與黃伯商討單位事宜。（陳浠文攝）

房署職員登門造訪 署方稱讓他繼續租住單位

採訪期間，7名房署職員突然登門造訪，表明要與黃伯商討單位事宜，要求記者避席。房署職員逗留約兩小時後步出單位，記者隨即追問最新情況，職員僅表示有程序需要處理，說罷便離開。而單位內的黃伯此時容貌已變得從容，他引述房署職員指，署方已決定為他保留單位，讓他繼續租住，職員着他盡快簽名確認，整個程序需時約一個星期，其間黃伯可放心居住，不會有人騷擾。

黃伯：多日無法入眠 終可放下心頭大石

突如其然的喜訊，令黃伯終於放下心頭大石，他坦言：「（心情）好好多啦」，並指過去多日根本無法入眠，有時聽到門外有響聲，會即時嚇到起身，「（擔心）房屋署係咪又要我走，都有個陰影」。黃伯指，職員稍後會安排他取回物品。