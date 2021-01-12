屯門地盤飯攤接連被搗亂　OMA by the SEA外飯盒飲料散落一地

連日來至少3個屯門地盤飯攤被搗亂，今（12日）中午午飯時間，屯門大欖新盤地盤OMA by the SEA外地盤飯攤被破壞，警方接報指4名分別持刀及鐵通的男子從私家車下車，指嚇飯攤職員，並打翻發泡膠飯箱，飯盒、飲料散落一地。 此為兩日來第三宗涉及地盤飯攤的毀壞事件，昨日屯門塘亨路兩個地盤外的飯盒檔攤，16分鐘內先後遭手持刀棍惡漢搗亂刑毀，合共逾100個飯盒、飲品及椅凳等損毀。

屯門塘亨路兩個地盤外的飯盒檔攤，昨（11日）16分鐘內先後被毀壞，警方懷疑與爭奪地盤飯盒生意有關，屯門警區反黑組已接手調查。第一宗發生在上午11時29分，警方接獲一名50歲姓林男子報案，指在屯門塘亨路小坑村一地盤外，遭數名手持木棍及開山刀大漢毀壞他的私家車及飯盒等。私家車車窗、倒後鏡損毀、另外總值約1,360元的34個飯盒及一批飲品被弄毀。

約16分鐘後，相距現場數百米的屯門塘亨路寶塘下一地盤，55歲姓吳女子亦報稱遭數名男子毀壞了擺放地盤外、總值約5,500元的兩張桌子、3個膠箱、約130個飯盒及一批飲品。該批男子其後分別登上兩輛私家車逃去。警方將兩宗案件列作刑事毀壞，合併交由屯門警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。