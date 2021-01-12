有片｜地盤墮竹「煮意粉」式壓毀私家車　網民﹕勁似死神來了

網上流傳一段驚險的墮物毀車影片，可見於長沙灣一個地盤突然有一大捆搭棚用竹枝從天而降，垂直插向地盤旁的馬路，竹枝猶如「煮意粉」般散開，再壓向一輛私家車。網上圖片可見，涉事私家車車頂近車頭位置凹陷，擋風玻璃亦裂開，事後有地盤工人在場清理竹枝。網民大呼驚險，慶幸事發時無人經過墮竹位置，否則後果恐不堪設想，「勁似死神來了，好彩冇傷到人」；有網民則估計該車屬於地盤人員所有，故沒有報警處理，「無事，安全佬部車啫」。

▼▼地盤墮竹「煮意粉」式毀車連環圖▼▼

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現場是長沙灣永康街、汝州西街與永明街交界一個正興建甲級寫字樓的地盤，發展商是新世界發展有限公司。該段網上影片長約9秒，片中可見，一大捆約有數十枝的搭棚用竹枝由高處墮下，垂直插向地盤對開馬路的兩車之間，之後再壓向一輛黑色私家車，之後竹枝如「煮意粉」般向外散滿馬路。事發時十多米外有兩人在路邊聊天，驚見竹枝墮下亦立即後退數步；地盤約一樓的簷篷位置亦見有地盤工人走動。片段中未見有人受傷。事後有網民上傳照片可見，被波及的私家車車頂被壓扁，擋風玻璃亦爆裂，但未見有警員到場跟進。

《香港01》記者於傍晚6時許到現場了解，發現涉事私家車仍在現場，一名疑似車主的人士與地盤人員交涉，相信正在商討賠償，惟他拒絕接受訪問。

有關片段在網上流傳後，不少網民皆大呼驚險，認為墮竹枝隨時可奪命，慶幸當時車內及附近一帶沒有人經過，「有人行過就大獲」、「勁似死神來了，好彩冇傷到人」。有網民留言指﹕「一支竹仔易折彎，幾支竹仔……」，隨即有人附和稱﹕「幾支竹仔揼到爛」，相當應景；亦有網民指泊地盤無着數，更問私家車泊在地盤旁，保險公司會否賠償，有人指「地盤賠，地盤自己有保險；車保要全保先有得賠」；有網民則估計涉事車輛的車主在地盤工作，「可能車主都係地盤入面做，自行解決都得啦」、「無事，安全佬部車啫」，故沒有報警求助。