寒冷天氣│北潭涌打鼓嶺凌晨同時跌破零度　與日間溫差甚大

寒冷天氣來襲，香港之巔大帽山山頂，日前已錄得多次跌穿攝氏零度，更一度出現植物及燈柱結霜情況。而位處平地的西貢北潭涌，則於今日（1月13日）凌晨3時50分錄得攝氏-0.3度低溫。接近同一時間，位於新界北區的打鼓嶺，亦錄得攝氏-0.1度。反觀日前結霜的大帽山，同一時間仍維持在攝氏5度左右。

凌晨3時40分，北潭涌-0.2度，打鼓嶺0度。

據熟悉氣象人士指出，由於今日天朗氣清、風勢弱、乾燥等，氣象條件有利「幅射冷卻」現象。由於萬里無雲，沒有雲層阻隔，故在曠野地方，地面的熱能在晚上能迅速散發。亦因此該區的日夜溫差會較大。

根據天文台資料，北潭涌昨午近2時，最高溫度為15.6度；而今日凌晨則跌破零度。亦由於地勢與空曠情況不同，即使相當接近的地區，同一時間溫度亦差距幾度。凌晨3時，流浮山錄得6.8度，而就近的天水圍濕地公園，卻只得3度；至於北潭涌-0.1度時，西貢卻仍有7.9度，相差達8度。

北潭涌日夜溫差甚大。

凌晨3時20分，天文台錄得氣溫11.0°C，相對濕度58%。寒冷天氣警告、霜凍警告、紅色火災危險警告生效。

天文台表示，寒冷的冬季季候風正影響華南。本港地區今日天氣預測：天晴，非常乾燥。早上寒冷，市區最低氣溫約10度，新界再低幾度。日間最高氣溫約17度。吹和緩東北風。展望隨後兩三日氣溫回升。下週初再度轉冷。