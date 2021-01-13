元朗明渠水位昨日（12日）晚上突然暴漲升，有網民形容僅差5至6呎便浸滿明渠，懷疑是渠務署的「尼龍水壩」漏氣，導致水位上升。其後又有區議員向渠務署查詢，始知「尼龍水壩」可能正進行測試，並被降低，令海水倒灌入明渠。《香港01》正向渠務署查詢，正等候回覆。

而元朗區區議員陳敬倫亦發文指，元朗明渠突然水漲。

昨日（12日）晚上，社交平台專頁「盡在元朗」上載了一段片段，指元朗朗屏西鐵站外一條明渠的水位突然上升。拍攝者懷疑是渠務署設置的尼龍壩漏氣，導致整條元朗明渠水位急速上升，他形容當時水位再上升多5至6呎便會浸滿，並指不少街坊已致電渠務署投訴，要求跟進。

而元朗區區議員陳敬倫亦發文指，發現元朗明渠突然水漲後，他已向渠務署查詢，並獲告知是下游的尼龍霸降低，令海水倒灌入至明渠，繼而令水位上升，而且有可能是機電組進行測試。陳敬倫續指，明渠水位退卻後，淤泥或有可能發出惡臭，估計將會再有一輪清潔、洗地的工作。

記者今早再到現場視察，發現渠邊釘有渠務署標明「元朗主明渠」的指示牌。現場所見，明渠的水位已降低，未見有大量垃圾漂浮，僅有少量油污。而一街之隔更加已經沒有水，可見到渠底。街坊梁生指，過去7至8年每天早上都乘車都會經過明渠，並指「久不久都見到有水」。

翻查資料，渠務署因應新界北部和西北部不少排水道受後海灣被污染潮水的影響，要處理排水道上游受污染的水流，以及解決受污染潮水倒灌的問題。渠務署於1992年在元朗主明渠安裝「充氣尼龍壩」，其後在其他地點再加建多個同類設施。潮漲時，尼龍壩可充氣達至所需高度以阻截受污染潮水倒灌；但當上游有大量雨水流入，尼龍壩則可放氣讓雨水排進大海。同樣，尼龍壩亦設旱季污水截流設施，將上游的污水引回污水收集系統。

渠務署於1992年在元朗主明渠安裝「充氣尼龍壩」。