海關緝毒行動兩男被捕 　檢830萬毒品、開山刀

海關毒品調查科人員昨日（12日）在荃灣及沙田進行緝毒行動，拘捕一名33歲外籍男子及一名22歲中國籍男子。行動中，人員共檢獲12公斤毒品，市值約830萬元，另外檢獲5把開山刀及一批毒品包裝工具。初步相信被捕男子有三合會背景，他們將被通宵扣查。

香港海關毒品調查科高級調查主任何明威指，昨日（12日）海關人員在荃灣聯仁街截查一名形跡可疑的33歲外籍男子，在他手持的膠袋內有兩包懷疑大麻花，人員遂帶該名男子到附近一唐樓單位搜查，發現一批懷疑大麻花、海洛英及毒品包裝工具。行動中，共檢獲9.5公斤毒品，包括6公斤懷疑大麻花、3.5公斤懷疑海洛英，市值約560萬元。被捕男子為唐樓單位租客，報稱無業，人員相信他利用該單位作毒品包裝及儲存。

此外，人員就較早前一宗危險藥品案件作跟進調查，昨日下午於西區進行緝毒行動，截查一名22歲男子，經核實身份後懷疑他與案有關，遂將他拘捕。其後，人員到沙田一公屋單位搜查，檢獲1.7公斤懷疑液體可卡因、約410克的懷疑氯胺酮、約5克懷疑霹靂可卡因、超過6萬元港幣、5把開山刀及一批毒品包裝工具，毒品市值約270萬元。初步調查發現，被捕男子有三合會背景。兩宗案件仍在調查中，兩名被捕男子將會被通宵扣查。

何明威指，在剛過去的長假期，毒販會進行較頻密的販毒活動，海關會繼續做情報搜集及分析，重點打擊販毒活動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。