警筲箕灣搗3無牌賭檔　拘3女負責人　票控23人違限聚令

東區警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，一連九日（1月5日至13日）於區內展開代號「奪帥」的打擊非法賭博行動，突擊搜查筲箕灣東大街133至137號、英皇道321至323號及英皇道395號共3個單位，成功搗破3個懷疑無牌賭博場所。

行動中，3名女子(年齡介乎48至71歲)，涉嫌經營非法賭博場所及違反預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例（第599G章）被捕。另外11男12女，包括一名內地女子(年齡介乎23歲至71歲)，則涉嫌在非法賭博場所內賭博被捕。他們亦涉嫌違反第599G章，人員已向他們發出定額罰款通知書。