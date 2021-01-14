直播｜新填地街20至26雙號數唐樓半百名居民　赴酒店強制隔離

油麻地新填地街近27人確診新冠肺炎，前日（12日）政府刊憲新填地街20號、22、24及26號為強制檢疫大廈。消息稱，該大廈須強制隔離，要求住客及在場人士離開，登上政府專車前往隔離。至今日（14日）凌晨大批警員抵上址拉起封鎖線，並有醫護人員到場，陸續有居民乘坐署方專車離開。 至早上，大批身穿防護袍的醫護人員到場，協助居民離開大廈。消息指，防疫人員協助大廈約50人撤離，他們被安排到觀塘帝盛酒店隔離，當中有一名住客疑發燒送院。至早上9時15分，全數防疫人員已經離開並解封大廈。有附近商戶批評署方後知後覺，加上大廈衛生環境惡劣，令到疫情於大廈內擴散。早上約10時，有住戶收工後返回大廈，其妻稱署方無拍門通知撤離，目前仍未知下步去向。

住油麻地新填地街24號的Dhakali指，其妻指凌晨時分沒有人拍門通知她離開，只是有人於門上貼上告示，他指大部分的鄰居已經離開。（陳蕾蕾攝）

【1025】新填地街24號另一名男住客自行落樓，他指他致電署方人員了解情況及召救護車。至於其家人已經離開大廈，之後他登上救護車離開。

住戶收工後返回大廈 其妻稱署方無拍門通知撤離

住油麻地新填地街24號的Dhakali指，今早他重返單位了解情況，他指他剛剛收工回家，他指自己的妻子仍在單位內等待他。他指自己不知道今凌晨需要撤離，他指單位有一張聯絡署方的紙條，目前需要返回單位了解。他稱自己早前檢測結果為陰性，他認為自己不用前往醫院。他指自己與妻子同住，其妻指凌晨時分沒有人拍門通知她離開，只是有人於門上貼上告示，他指大部分的鄰居已經離開，據知仍有一名鄰居在上址。對於政府撤離措施，他坩言感到擔憂，因為沒有人通知他們離開大廈，而不少住戶幾乎已離開。

花舖負責人：疫情下生意大受打擊

有附近花舖負責人指，今日知悉涉事大廈需要撤離前往隔離，她指由於農曆新年將至，礙於疫情其店舖生意大受打擊，「生意差唔止一半，昨日都無人行！撤離邊個補償我啲花呀？撞啱初一咁搞法，好勞氣。」她指政府應該一早做好防疫措施，由於大廈雖有數個梯口出入，但全部打通，住戶最後用同一出口出入，有機會令病毒帶到不同地方。對於近日疫情爆發，她指自己家人於上面居住，大廈及樓梯的清潔環境欠佳，對於事態感到擔心。她指自己每日開舖前都會清潔店面。

附近商戶：消毒藥水仲多過水！

附近商戶梁先生指，3日前他已經進行檢查，他指署方可能會安排他再進行檢測。他稱自己經常消毒檔口，「消毒藥水仲多過水！」他稱及附近大廈多人確診，近日的生意額大跌近一半；附近街坊鄧先生指，由於近日疫情嚴峻，他指自己不太擔心，最重要做好個人防護意識，「疫情全世界都有，點擔心得咁多，自己只重要小心啲。」

+ 3 + 3 + 3

前日政府刊憲：逗留上址超過2小時需檢測

據政府新聞處資料，前日（12日）​政府就強制檢測公告刊憲，任何在去年12月30日至今年1月12日期間，曾身處佐敦新填地街20號、22、24及26號，超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）。須於今年1月15日或之前接受檢測。受檢人士若在1月8日至1月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。