訛稱投資大馬項目高回報作招徠　80人被騙2400萬　警拘10人

有2家公司舉辦投資講座，訛稱投資一個位於馬來西亞的度假區發展項目，保證零風險及高回報獲利，惟涉事公司在得到有關投資款項後便人去樓空，多達80人受騙，包括15男65女，年齡介乎33至84歲，大部分報稱為售貨員、保安員、家庭主婦和退休人士。 涉款約2400萬元，更有單一受害人被騙取約200萬元。 警方商業罪案調查科（訛騙調查組）接手調查案件，掌握訛騙集團的骨幹成員，昨（13日）共拘捕10名人士，包括1男9女，年齡介乎27至64歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。人員亦搜查多個處所，檢獲大量文件及手提電話。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

商罪科署理警司李慕賢稱，警方較早前接獲多名受害人報案，指於2017年1月至2019年5月期間，於尖沙咀一幢商業大廈，出席由2間本地公司舉辦的投資講座，其間被游說投資一個位於馬來西亞的度假區發展項目。有涉案人士向受害人聲稱，只要投入資金便能以零風險保證獲利，一至兩年後更可得到數倍回報。

受害人不虞有詐，最終以現金或銀行轉帳方式繳付有關投資款項，當中無簽署任何投資文件或協議。而2間涉案本地公司則在2019年5月突然人去樓空，受害人未能取得任何承諾回報及投資本金。經調查後，商業罪案調查科鎖定犯罪集團的骨幹成員，發現他們曾游說受害人作出投資，並以個人銀行戶口收取受害人的投資款項，而銀行紀錄顯示，涉案款項並非用作相關海外物業發展項目。

警方向公眾作出呼籲，當投資任何產品前，應先與家人商量並諮詢合資格人士的專業意見，以免蒙受不必要損失。如果市民懷疑自己受騙，亦都可以致電24小時運作嘅防騙易18222 熱線或報警求助。