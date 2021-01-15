12港人｜11人涉協助罪犯被扣查逾38小時　何潔泓母、霍朗齊獲保釋

九龍城區議員兼律師黃國桐等11人，昨（14日）清晨涉嫌「協助罪犯」被國安處人員拘捕。眾人被扣查逾38小時，今晚（15日）陸續獲准保釋候查。晚上近9時，學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊分別於荃灣警署及柴灣警署獲准以1萬元保釋離開。

晚上7時半，學聯前副秘書長何潔泓於社交網站表示，代表律師收到警方電話，指母親開始進入保釋程序，家屬可帶同保釋金前往荃灣警署。晚上近9時，學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩獲保釋離開荃灣警署，其兩名女兒何潔泓及何潔明於警署門外等候。張靜恩向傳媒表示其保釋金為1萬元，需於3月向警方報到，警方未有收取其旅遊證件。她感謝大家關注事件，又謂「唔好忘記初衷，最緊要大家平安」。現場所見，2016年因立法會宣誓事件遭褫奪議員資格的劉小麗亦有到場支持張靜恩。

另外，29歲獨立音樂人霍朗齊亦於晚上近9時獲保釋離開柴灣警署。他稱需於3月15日向警方報到，保釋金同樣為1萬元。他形容自己為「首位被香港國安處拘捕的音樂藝人」，又稱「今個寒冬特別凍，香港人要小心凍親，會繼續做返應該做嘅嘢」， 餘下事情將交予律師處理。他目前會馬上回家，因家人及朋友為他感到擔心。

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國安處人員昨早於多區拘捕8男3女，年齡介乎18歲至72歲，涉嫌「協助罪犯」。被捕名單包括九龍城區議員、律師黃國桐及姓張鄰居、學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊、29歲烏克蘭籍男子、年齡介乎18至19歲的姓伍及姓楊學生，以及分別姓周、姓曾、姓江及姓關人士。

據了解，被捕人士被指協助12港人潛逃，分別涉及以數千至數萬元的金錢贊助、介紹中間人、接送及提供住處，並不涉及違反《港區國安法》。

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