尋貓記︱雜貨店貓被擄26小時後劏房尋回　貓主緊抱買貓糧慶祝

深水埗雜貨店貓店長Lily昨午（16日）被偷走，車Cam直擊中年女賊趴地捐車底強扯Lily出車外，更無視途人喝止並將牠抱走。雖然昨晚該名偷貓賊已落網，惟她報稱貓隻逃脫失蹤。Lily被擄走26小時後，警方終於今午2時半在被捕人親屬的劏房單位內尋回。 貓主Meher視Lily如親生骨肉，從警方手中接回Lily後緊抱不放，並表示已特意購買濕糧慶祝。其兒子Wazayer則表示﹕「以後會好愛惜我哋嘅貓，唔會畀人偷。」

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深水埗警區刑事調查隊第10隊督察楊震宇表示，經過盤問及翻查閉路電視片段後，警方今日下午2時，帶同49歲姓李女疑犯到案發地點，並於其親屬的劏房單位開門尋獲Lily，目前Lily情況良好，稍後將會作檢查。警方又於單位內發現貓糧等等，而當時屋內則未有其他動物。他續指，目前疑犯的犯案動機仍在調查中。警方稱，案件暫列盜竊案。

貓主Meher接回愛貓後難掩激動，一直緊抱Lily。她表示，自己一直視兩隻貓為子女，昨日一家得悉事件後非常傷心，現時終於尋回貓隻，相信一切已回復正常（It's fine now）。她直斥不欣賞偷貓行為，籲賊人勿再偷貓。其兒子Wazayer於警方記者會上表示，感謝警方及市民協助尋貓，並指「以後會好愛惜我哋嘅貓，唔會畀人偷。」

深水埗一間雜貨店16個月大的花貓Lily昨午（16日）被一名女子偷去，事發時有街坊目擊女賊人偷貓，曾喝止「隻貓有人養放返低啦！」至昨晚警方拘捕一名49歲姓李女子涉嫌盜竊，惟對方報稱花貓被抱走後逃脫失蹤。貓主Meher今早憶述事件時一度落淚，指自己徹夜難眠，更因此而頭痛，對花貓失蹤感到非常傷心，又指店內另一隻貓Kaki事發後更不發一言﹑不願進食。

↓↓中年婦偷貓過程↓↓