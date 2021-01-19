深水埗4歲壽星仔上周患腸胃炎　今嘔吐後昏迷送院亡

撰文： 彭愷欣 王譯揚 陳浩然 朱雅霜 最後更新日期： 2021-01-19 21:30

生辰變死忌！一名今日生辰的4歲壽星仔，疑染上腸胃炎近一周未癒。今（19日）下午4時許，他在深水埗南昌街105號住所臥病在床，家人叫喚時無反應立即報警，救護人員接報到場為男童進行急救，及安排救護車將他送往明愛醫院，男童媽媽陪同送院，惜最終證實不治。警方初步調查相信事件無可疑，正調查男童致死原因。 據了解，男童上周三（13日）抱恙不適及發燒，家人帶他看私家醫生證實為腸胃炎，惟他服藥多天未見好轉，至上周六（16日）再前往醫院求診，之後病情無起色。男童曾接受新型冠狀病毒測試證實為陰性。男童連日在家休養，未有外出，及至今日下午4時許，男童吃粥後嘔吐大作，服藥後在床上睡覺，來訪的母親友人見男童情況有異促報警，其母即時抱子落樓。由於情況危急，救護員到場前，消防員在路邊為男童進行急救，男童之後在母親陪同下送院。

涉事男童的8歲哥哥及親友在警方陪同下登上警車，而男童母親較早前陪同事主送院。

腸胃炎上吐下瀉或引致脫水休克

現場消息指，4歲男童上周曾被診斷患上腸胃炎，久病未癒，留家休養，今日吃粥後曾嘔吐，其後猝然離世。其死因仍有待剖屍確認。

兒科專科醫生伍永強表示，私家醫生的腸胃炎判斷為臨床診斷，未能百分百確定患腸胃炎，亦未能確定其嚴重程度是否有併發症。他指出，當兒童進食不乾淨的食物，可引致腸胃發炎，病徵包括屙、嘔、發燒及食欲不振。持續上吐下瀉會引致脫水，發燒會加劇脫水情況，造成血壓減低，或導致休克問題。此外，脫水伴隨礦物質流失，例如鈉、鉀等，新陳代謝失衡，引致併發症。

伍永強說，屙、嘔、發燒出現一、兩次不是大麻煩，但有三個情況必須多加注意，首先是三種病徵同時出現，很可能出現脫水，患者留在家中無法處理；其次是單一病徵持續數小時，攝取「出多過入」；倘發燒，即使低燒或斷斷續續亦不容忽視，最重要留意子女的活躍程度，如持續精神不振「玩唔到、落唔到地、面色差」，亦顯示病況較為嚴重。

家長應詳細紀錄子女病況

伍永強提醒家長，需清晰紀錄子女身體情況，例如體溫及肚屙是否帶有血絲。若兩至三日未痊癒，宜再覆診，詳細告知醫生子女身體狀況變化，並提供相關紀錄，利於臨床斷症及衡量是否需作進一步檢查。

伍永強指出，亦可能是其他隱性症導致昏迷，例如被稱為「孤兒病」的代謝病，身體缺乏某種酵素，平日無大影響，但當身體進入緊急狀態，無法應付危機，「可以死得好快」，例如在攝取不足，體內的葡萄糖太低時，因代謝病，無法調動脂肪作能量來源，可引起其他病症或損害身體器官。伍永強表示，代謝病有數十種，本港約每4,000名初生嬰兒有一名隱性患者，目前中大、港大及香港兒童醫院均提供初生嬰兒代謝篩查，及早得知以減低影響。