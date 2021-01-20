7人涉逾63億元洗黑錢案被捕　包括銀行職員　警今交代案情

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-01-20 12:56

警方商業罪案調查科偵破一宗「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」案，即俗稱「串謀洗黑錢」案件，並拘捕7人包括銀行從業員，他們涉嫌串謀洗黑錢逾63億元。警方將於今早11時，在灣仔警察總部舉行記者會交代案情，屆時《香港01》會進行直播。

商業罪案調查科警司葉永林交代案情指，商罪科根據分析及調查，昨日（19日）清晨採取「凌霄行動」，突擊全港搜查多個住宅、秘書公司及銀行辦公室，並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕5男2女，被捕人士年齡介乎30至37歲，均為現職或曾任職銀行職員，部份人任職銀行客戶經理。

警方相信行動已經成功瓦解一個跨國經濟犯罪集團，而案中涉及洗錢的金額高達63億元。葉永林指，這是警方近年破獲最大宗的洗錢案，而警方亦是首次拘捕有份參與洗黑錢的本地銀行從業員。行動中，警方搜獲大量公司文件、電子器材，並在其中一個被捕人士的公屋單位內搜出780萬元現金。行動仍然繼續，警方不排除再有人被捕。

商業罪案調查科總督察陸振中解釋，案件源於2017年一宗發生在英國的電郵騙案。當時警方發現一間瑞士公司所損失的200萬元美元經英國銀行，存入香港多個公司戶口。警方其後拘捕其中一個銀行戶口持有人，該名人士亦於2018年在區域法院因串謀洗黑錢罪，被判監30個月。惟商罪科未有停止調查，反而繼續追查幕後黑手、犯罪得益的去向等，最終發現戶口持有人原來受僱於一個跨國經濟犯罪集團，並多次收取報酬在香港開設銀行戶口，以作不法用途。

高級督察朱堅華指，犯罪集團會安排洗錢一條龍計劃，安排了16名來自比利時人及內地的傀儡來港。16名傀儡抵港後會先接洽本地主腦，再利用本地主腦偽造的身份證明文件、虛假的公司資料、營業額及銷售合同等文書，到香港銀行開設公司戶口。而本地主腦亦串通7名銀行職員，職員利用自身對銀行內部認知，指導及修改開戶文件。16名傀儡在銀行職員協助下，於2017年至2018年期間在香港銀行開設14個公司戶口。而7名銀行職員則以每個銀行戶口，大約收取數千港元作報酬。

警方調查發現，14間公司戶口於2017年至2020年期間共處理63億懷疑犯罪得益，當中其中一個戶口於2018年至2019期間處理約33億懷疑犯罪得益，有關款項來自意大利、越南、德國等地。