5歲男童病發逾一星期　壽星仔討糖果後一睡不起　父母悲痛不已

撰文： 邵沛琳 蔡正邦 最後更新日期： 2021-01-20 12:47

昨日深水埗一名5歲姓潘的壽星仔猝死，死者的父母悲痛不已。今早（20日）潘媽媽接受《香港01》訪問指，昨日是細仔業仔的5歲生日，一家打算買蛋糕為他慶祝生日，怎料兒子稱身體抱恙，從媽媽手中取去兩粒糖後，便上床睡覺，詎料壽星仔卻一睡不起，從此與父母天人永隔。 潘媽媽淚如雨下道：「細佬話好想要買玩具劍，本身諗住去買畀佢，點知......」。昨日下午4時許，潘媽媽的朋友登門造訪，發現在床上的業仔抽搐及陷昏迷，家人立即報警，惟他於醫院搶救約兩小時後證實不治。潘媽媽指，愛兒一直身體健康無長期病患，想不到兒子生辰變死忌。

5歲男童疑患腸胃炎一周未癒， 今日不適昏迷，送院證實不治，由仵工將屍體運送殮房。（王譯揚攝）

細仔生日一睡不起 天人永隔

哭至雙眼通紅的潘媽媽指，她與丈夫、8歲大仔及5歲業仔一家四口住在深水埗一個單位。業仔於1月13日開始感到不適，家人遂帶他到診所求醫。3日後，他的病情惡化，上吐下瀉，家人立即帶他到醫院急症室求診，當時醫院開出5日藥並安排他回家休息。潘媽媽表示：「細佬佢每日都嘔，以為佢嘔哂啲菌就無事！」豈知連日來細仔病情仍未有改善，更每日躺在床上睡覺。

昨日是細仔生日，潘媽媽本來想買生日蛋糕與愛兒慶祝生日，但兒子卻沒精打采稱想休息。昨午3時許，她餵業仔吃粥，但他卻稱無胃口拒用膳，潘媽媽遂給兒子兩粒糖作鼓勵。其間8歲大仔稱想與細佬玩玩具，當時業仔指自己很累想休息，便上床睡覺。

涉事男童的8歲哥哥及親友在警方陪同下登上警車，而男童母親較早前陪同事主送院。

細仔抽搐及陷昏迷 搶救逾兩小時後不治

潘媽媽淚如雨道：「細佬話好想要買玩具劍，本身諗住去買畀佢，點知......」。昨午4時許，她的友人登門造訪，發現在床上的業仔抽搐及陷昏迷，他們連忙報警求助，救護員到場將他送院。憂心忡忡的父母祈求愛兒大步檻過，可惜業仔於醫院搶救逾兩小時，最終證實不治。

痛失愛兒的潘媽媽指，業仔一直身體健康無長期病患，不明兒子猝死原因。她續指，他現時就讀K2，由於停課兒子一直在家用Zoom上課。對於愛兒猝死，現時一家傷痛不已。潘媽媽透露，他們一家生活拮据，潘爸爸本身於菜市場任全職工人，奈何疫情下只能當散工，目前月薪只餘約1萬元，一家四口住在100多呎的單位內。