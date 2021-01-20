打鼓嶺倉庫藏1681萬枝私煙　市值4600萬港元　5男被捕

撰文： 郭倩雯 馮國良 最後更新日期： 2021-01-20 17:40

警方及海關聯手搗破位於打鼓嶺的私煙倉庫，檢獲1681萬枝私煙，市值4600萬港元，應課稅值達3200萬元。2名男子及3名非法入境者當場被捕，部份人有三合會背景，警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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新界北總區刑事部（行動及支援）張文俊警司表示，反三合會行動組人員得悉有人在社交媒體販賣私煙，經警方情報分析及調查後，鎖定一個擁有三合會背景的販賣私煙集團及其位於打鼓嶺坪原路貨倉。昨（19日）晚上警員在貨倉附近埋伏，當時有一輛私家車駛離貨倉，人員見時機成熟，遂上前截停車輛，並將車上兩名男子帶回貨倉調查，在貨倉內檢獲1631箱未完稅香煙，即大約1681萬枝私煙，市值4600萬港元。據海關人員調查所知，這批私煙應課稅值達3200萬元。

案中5人涉嫌走私、阻差辦公、非法入境及協助或教唆他人非法入境被捕，包括2名29歲及27歲男子，他們報稱無業、有三合會背景，另外人員在倉庫內尋獲3名非法入境的中國籍男子，他們受聘於走私集團協助分銷及包裝私煙，年齡介乎28至52歲、均來自廣西玉林。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

香港海關稅收調查第一組指揮官方冠亭表示，是次檢獲的私煙大多用膠袋包裝，相信大部份私煙都未流入本地市場。此外，該私煙倉庫懷疑與另一宗總值960萬元的私煙案件有關，因兩者的倉庫所在位置、環境及設備都十分相似，海關會繼續私煙的來源及去向。

農曆新年將至，海關相信不法分子趁機補充私煙貨源，以應付市場需要。截至今年1月19日，已破獲2770萬枝私煙，市值約7600萬元，應課稅值達2100萬元，海關會繼續打擊走私香煙活動。根據《應課稅品條例》，非法處理、藏有、售賣或購買未完稅香煙的最高刑罰為監禁2年及罰款100萬元。