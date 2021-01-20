伊院患癌漢生果刀鎅頸插胸亡　院方：成立委員會調查事件

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-01-20 23:04

伊利沙伯醫院發生病人自殺案，今日（20日）下午4時許，警方接報伊利沙伯醫院職員報案，指病房一名68歲姓冼的男病人於床上昏迷，頸及胸部受傷，身旁有一把22厘米長的生果刀，男子其後證實傷重不治。警方在現場沒有檢獲遺書，調查後相信男子曾經傷害自己，案件列作自殺。 據了解，死者患有血癌，早前由內地回港，其後入院治療，今日於下午3時許被發現於病房內昏迷，疑曾用刀鎅頸及插胸。

伊院發言人表示，病人患白血病，去年12月24日因氣促及發燒而前往急症室求診，隨後入住醫院內科病房。病人入院後經評估認為情緒沒有異樣，院方一直為其提供適切治療。今午3時30分，當醫生檢視病人的臨床情況時，發現病人頸部及身上有多處刀傷，醫護人員立即為病人止血，惟病人情況轉差，醫護人員隨即進行心肺復蘇，並通知病人家屬，病人最終於下午4時40分不治。

發言人指醫院對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助，院方亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查事件經過並於8星期內提交報告。有關個案已轉交死因裁判官跟進。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

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生命熱線：23820000

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