警方入境處一連3日打擊非法黑工　搜72處地點拘17名黑工僱主

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-21 19:49

入境事務處一連3日（18至20日）在全港各區展開一連串反非法勞工行動，包括「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕8名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的人士、4名非法入境者及一名逾期逗留人士。

於「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了28個目標地點，包括商業大廈、工場、車房、垃圾站、裝修中單位、回收場、住宅大廈、餐廳、髮廊及店鋪，共拘捕6名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2男4女，年齡介乎34至48歲。當中一名男子亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為3名男子，年齡介乎32至66歲。

此外，於「冠軍行動」中，執法人員於東區、紅磡及旺角搜查了44個目標地點，包括公司、貨櫃場及餐廳，共拘捕2名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主、4名非法入境者及一名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為2名女子，年齡為26及45歲。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為一名65歲女子。被捕的非法入境者為3男一女，年齡介乎26至50歲。此外，一名33歲的男子因逾期逗留被捕。當中2名懷疑非法勞工、一名嫌聘用非法勞工的僱主、一名非法入境者及一名逾期逗留人士交入境處跟進。