奪命工傷｜山景邨男工飛墮垃圾槽亡　本港過往曾發生多次同類慘劇

撰文： 劉定安 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-01-22 04:20

本周五（22日）凌晨零時許，屯門發生一宗工業意外，造成一名58歲男清潔工人身亡。據報，警方接獲清潔工人報案指，其一名男工友，在山景邨景樂樓地下垃圾房，昏倒於其中1個垃圾桶內不省人事。救護員接報趕抵，立即將事主送往屯門醫院，惟當時他已奄奄一息，抵院搶救後，終告不治。

+ 2 + 2 + 2

本港過往已不止一次發生同類慘劇。其中於2017年12月22日「冬至」，71歲清潔男工人羅裕鏘，在馬鞍山錦泰苑錦邦閣工作期間，疑失重心「倒豎葱」式插入垃圾槽內，卡於30樓及29樓之間，被困2小時後始救出送院，最終返魂乏術。

2010年8月27日，大埔大元邨1名清潔男工人，早上清理堵塞的垃圾槽時，疑失足跌入槽內直墮地面垃圾房垃圾桶內重創，因未及時發現，慘被運至沙田廢物轉運站擠壓處理、再轉送至打鼓嶺堆填區棄置；同日中午，始有人發現該名工人失蹤，經追查後，翌日在堆填區尋回屍體。

至於2011年發生的一宗同類意外，事主則相當幸運。2011年10月，屯門三聖邨1名60歲女清潔工，疑失足跌落槽內垃圾堆，被困6小時始獲救，幸她由2樓墮下，傷勢不算嚴重，幸撿回一命；

此外，2017年9月11日，1名姓陳（52歲）清潔男工人，在青衣長安邨安濤樓地下垃圾房內工作期間，疑失足俯衝跌落垃圾槽內被困，幸工友聞呼救聲，及時揭發事件，沒有生命危險。