黑幫向菜檔小販收陀地　招攬待業南亞人販毒　警拘131人最細17歲

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-01-22 16:29

警方「烈陽」反黑行動拘捕131人，最細僅17歲。自去年12月中到今年1月中，警方展開多次行動，發現有黑幫分子向菜檔、運輸工人及賣飯盒小販勒索保護費，更有黑幫以「分佣制」招攬待業的南亞人販毒。行動中，警方又發現有黑幫成員在網上社交平台推銷私煙，以送貨形式在全港各地散貨。 另外於疫情下，有環境極惡劣的無牌酒吧、賭檔、派對房間及桌球室違反限聚令經營。行動中，警方檢獲一批現金、私煙、武器及毒品等證物，被捕92男39女涉販毒、非法集結、縱火及無牌賣酒等罪名。警方相信行動已打擊屯門區三合會收入來源及其影響力，不排除有更多人被捕。

警「烈陽」反黑行動拘131人 最細17歲

新界北總區刑事總部警司張文俊指，新界北總區聯同屯門警區探員，於去年12月中到今年1月中進行「烈陽」反黑行動，以針對元朗及屯門區內三合會活動及打擊其收入來源。行動中，合共拘捕131人包括92男39女，年齡介乎17歲至65歲。被捕人士罪名包括販賣毒品、藏毒、非法集結、縱火、刑事毀壞、無牌賣酒、走私及售賣未完稅香煙、藏有攻擊性武器、非法經營賭博場所、以三合會社團成員身份行事，以及違反限聚令等罪名。

黑幫向菜檔小販收陀地 受害人遭勒索數千元不等

警方指，疫情持續及警方打擊下，有黑社會成員收入大減，有黑幫分子向菜檔、運輸工人及賣飯盒小販勒索保護費，他們被勒索數千元不等。其後，警方鎖定一個黑幫團伙並拘捕約20人，他們涉嫌勒索及刑事毁壞被捕。

以「分佣制」招攬待業南亞人販毒

新界北總區反三合會行動組督察陳爾桁指，有黑社會招攬待業的南亞裔人士，並用錢利誘他們販毒，據了解他們以分佣形式合作，因應每日及每次交易分佣，據悉可抽取約佔百分之五佣金。

去年12月17日，探員突擊搜查元朗丹桂村一鐵皮屋，搗破一個販毒工場，拘捕3名男子包括兩名南亞裔人，介乎29歲至53歲，他們涉嫌販賣危險藥物。探員在單位檢獲約一批毒品，包括約48克可卡因及大批毒品包裝工具，毒品總值約9萬元。其中一名被捕的印尼藉男子，被控販賣危險藥物，案件已於去年12月在法庭提堂。

賭檔及桌球室違例經營 黑幫賣私煙兼「送貨」出售

陳爾桁續指，於過去的聖誕節及新年，有非法或合法娛樂場所罔顧限聚令暗中營業。行動中，探員搗破一個由三合會操縱的屯門賭檔，並拘捕25人，罪名包括涉嫌非法經營賭博場所、於賭博場所賭博及違反限聚令；另外，探員於除夕晚突擊搜查屯門一桌球室，裡面有2名員工及15名顧客，警方遂以違反限聚令拘捕該兩名員工，並且票控店內15名顧客。至於兩名員工已被檢控，並於今月27日在粉嶺裁判法庭提堂。

探員亦發現有三合會人士販賣私煙，並將私煙儲存於新界隱密貨倉，再在網上社交平台推銷，於本港不同地方以「送貨」形式售賣。至1月19日，警方與海關搗破打鼓嶺一貨倉，檢獲超過1,680萬枝未完稅香煙，市值超過4,640萬元。行動中，2名本地男及3名非法入境內地男被捕，他們介乎28至52歲，被捕人已交由海關跟進。

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黑幫租用偏遠的村屋販毒 警打擊區內黑幫收入來源

屯門警區助理指揮官、署理警司武少禧稱，警打擊屯門區內黑幫收入來源，搗破多個黑幫操控的非法場所，破獲多宗涉及三合會的案件。行動中，共拘捕102人包括73男及29女，介乎16歲至62歲，大部份人有三合會背景。被捕人罪名包括刑事毁壞、勒索、縱火、刑事恐嚇、藏攻擊性武器、販運危險藥物、非法集結、以三合會社團成員的身份行事、無牌賣酒及違反限聚令。

行動中，警方發現黑幫會租用一些相對偏遠的村屋，用作儲存毒品及販毒。由於地點交通不便及較少外人出入，從而藉此逃避警方追查。之後探員鎖定屯門屯子圍一間村屋，並於去年12月18日晚上突擊搜查該村屋，拘捕3名男子。

探員在屋內檢獲約33克可卡因、8克懷疑氯胺酮，毒品市值約6萬元。另檢獲1把牛肉刀、1萬港元現金及大量毒品包裝工具。警方指，相信搗破一個運作近兩個月的毒品分銷中心。至於，其中一名被捕男子被控販運危險藥物，警方正追通緝集團其他成員，不排除有更多人被捕。

黑幫租工廈開無牌吧、派對房間 揭場內環境極惡劣

另外，由於工廈單位相對面積大及租金平，加上工業區一帶無人居住，比較少人投訴噪音問題。警方留意到有黑幫成員租用屯門工廈單位，用作營運無牌酒吧。警員去年12月31號，突擊搜查屯門建發街及石排頭路，工廠大廈內的3個無牌酒吧及派對房間。



行動中，發現有71人包括43男28女，介乎19歲至62歲，所有人因違反「限聚令」被票控，處所負責人將被警方檢控。行動中，警方檢獲共2,000支烈酒、啤酒及一批音響。警方指，其中一個工廈樓上吧面積約800呎，但逼有29人及環境極惡劣，而酒吧為掩人耳目加裝隔音棉，場內兩道大鐵門被鎖上，一旦發生火警後果不堪設想。

張文俊指出警方連串行動，相信已打擊屯門區三合會收入來源及其影響力，警方將繼續打擊三合會人物及其活動。由於疫情仍嚴峻，警方呼籲市民切勿以身試法，光顧暗中營業的娛樂場所。