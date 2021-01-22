警新界南打擊非法收債案拘3男　包括學生　財困男變收數佬涉22宗

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-22 20:11

過去2日（20日及21日），警方新界南總區聯同沙田、荃灣及葵青警區人員打擊非法收債行動．偵破了5宗案件，拘捕3名年齡介乎16至29歲男子，其中一人報稱學生；另有一人聲稱為欠債人士，因無力償還債務而犯案，並牽涉沙田、黃大仙及深水埗共22宗案件。警方調查相信，他們被招攬參與「搵快錢」工作，接受指示到受害人單位淋油、塞匙窿及張貼恐嚇字句等非法收債行為。 新界南總區反黑組總督察庾博翰表示，行動有賴屋邨物業管理及保安員，透過熱線提供有關罪案的寶貴線索，協助警方鎖定疑犯破案。

沙田警區反黑組督察連曉媚表示，前日（20日）下午5時許，沙田警區特遣隊警員在新翠邨內發現一名男子在受害人單位外，張貼有收數字句的海報，亦用牙籤堵塞匙窿。警方於是上前截查，並在男子身上背囊檢獲一罐紅油、一對沾上紅漆的手套、漿糊筆及牙籤。該名24歲姓吳男子涉「管有任何物品意摧毀或毀壞財產」及「刑事毀壞」被捕。警方經調查後，相信男子與沙田、黃大仙及深水埗共22宗收數刑事毀壞案件有關。被捕男子向警方聲稱自己同為欠債人士，因無力償還債務，而利用非法途徑賺取金錢清還債務。男子已被落案起訴，明日（23日）將於粉嶺裁判法院提堂。

另外，1月19日石圍角邨石芳樓有單位門外被淋紅油及張貼欠債還錢海報。荃灣警區特遣隊警員連日來加強巡邏，昨日於石圍角邨石荷樓一梯間發現一名可疑男子，並在其身上檢獲一樽紅油及紙杯。該名29歲姓朱男子涉「管有任何物品意摧毀或毀壞財產」及「刑事毀壞」被捕，正被扣查。他報稱任職廚師及有黑社會背景。

葵青警區近日亦接獲多宗與非法收債有關的刑事毀壞案件。重案組第二隊督察吳廸深指，昨日下午4時許，透過居民及保安線索，在青衣長亨邨拘捕一名16歲青年。警方在其身上檢獲一支膠水幾數張收數紙，他涉「刑事毀壞」被捕。經初步調查，該名青年懷疑與區內近期兩宗同類案件有關，他現正被扣留調查。

荃灣警區重案組督察梁成杰（左一）、新界南總區反黑組總督察庾博翰（左二）、葵青警區重案組督察吳廸深（右二）及沙田警區反黑組督察連曉媚（右一）交代案情。（余睿菁攝）

庾博翰指，相信3名被捕男子無任何關係。他續指，警方留意到非法收數案件有年輕化趨勢，自去年10月至今，錄得177與非法收債有關案件，當中33人被捕，16人為20歲以下，年紀最細13歲，包括12名學生。他們透過朋友介紹或社交平台，被不法分子招攬參與「搵快錢」非法活動，他們事後用相機拍照便可收取數百元報酬。庾指，不少人未有深思熟慮為賺報酬而犯案，提醒市民參與任何非法收債行為，一經定罪最高可被監禁10年。