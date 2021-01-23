九龍城警署女輔警佩槍走火　腳部擦傷送院

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-24 00:49

九龍城警署發生懷疑佩槍走火事件，一名輔警受傷。消息指，事發於今日晚上（23日）10時15分，一名駐守九龍城分區巡邏小隊的女輔警人員，下班前交還佩槍，在退彈區交收槍械，準備退膛時意外「走火」，被一枚子彈擦傷右大腿及右小腿。救護車接報到場，將該名受傷輔警送院救治。據了解，該名女輔警23歲，加入警隊約1年8個月。

過往亦發生多次警槍走火事件，連同今次事件，6年間共發生9宗同類事故。

2020年5月15日：柴灣警署內有1名輔警在警署槍房取槍後，檢查期間意外走火，大腿被子彈擊中受傷，送往東區醫院治理，傷勢不重。

2018年7月17日：黃竹坑警察學院1名男學警，在室外靶場進行射擊訓練期間，將1支左輪配槍放入槍袋時意外走火，意外發射一發子彈，右大腿中彈受傷。

2017年7月1日：屯門警署1名輔警，為左輪手槍佩槍上彈時意外走火，發射一發子彈，事件中無人受傷。

2017年6月8日：新界南總區警察總部1名女CID（刑事偵緝部），在室內練靶場訓練時，點三八左輪手槍佩槍意外走火，射出1發子彈，幸無傷亡。

2017年3月25日：1名軍裝警員在上水警署的入彈及退彈區檢查裝備時，意外走火，無人受傷。

2017年9月14日：田心警署1名25歲軍裝女警，於入彈及退彈區為左輪手槍佩槍上膛後，將槍放回槍袋時懷疑意外走火，發射一發子彈，子彈傷及右大腿。

2016年9月7日：1名隸屬元朗警區的女警，前往大埔新界北總區警察總部進行射擊訓練期間，手持的左輪手槍佩槍疑意外走火，發射1發子彈，無人受傷。

2016年7月2日：1名隸屬反恐特勤隊的男警，於灣仔警察總部當值時，為1支「Glock-17」半自動曲尺手槍退膛期間，佩槍意外走火，發射1發子彈，無人受傷。