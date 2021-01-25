警旺角冚釣魚機賭檔　7人被捕收限聚令告票

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-25 18:47

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今午（25日）展開代號「蓄勢」（FULLBOOM）的反非法賭博行動，突擊搜查旺角亞皆老街56至62號一單位，搗破一個非法釣魚機賭場。單位內一名姓李39歲本地女子涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；另外3名本地男子、2名印度籍男子及一名本地女子，年齡介乎25至54歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。7名被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），警員向他們發出定額罰款通知書。

警方檢獲一部釣魚機、兩部射擊遊戲機、一部老虎機、一批遊戲卡、讀卡器及約500元賭款。（警方提供）

行動中，人員檢獲一部釣魚機、2部射擊遊戲機、一部老虎機、一批遊戲卡、讀卡器及約500元賭款。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情。警方亦將加大力度，打擊非法活動，同時減低社區傳播風險。