疫情下科技罪案飆升86%　損失逾27億

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-25 19:52

新冠肺炎疫情下，市民網上活動已經進入新常態，足不出戶便可以處理日常生活、工作及社交活動，亦成為本港去年科技罪案急劇上升的主要原因之一，情況令人關注。2020年首11個月警方共錄得11,682宗科技罪案，較2019年同期上升86%，損失金額高達27億4千7百萬，比2019年同期上升3.7%。

警方數字顯示，個人與個人層面的網上購物騙案在各類科技罪案當中上升最多。去年首11個月共錄得5,937宗案件，較2019年同期升超過兩倍，佔整體科技罪案一半，損失超過6千萬元。涉及網上購物騙案的貨品由去年初以口罩及防疫物品為主，至去年中旬轉型至電子產品。

警方人員設流動車宣傳科技罪案訊息（警方提供）

警方表示留意到去年年底起，有騙徒在社交平台開設專頁聲稱以優惠價格售賣海鮮食材、肉類食品、海味乾貨、紅酒、水果等，以轉數快或儲值支付工具收取款項後隨即將買家列入黑名單並失聯。騙徒更會付費刊登廣告、聘用打手給予好評或留言聲稱要求買貨或已收貨，以製造多人光顧及良好商譽的假象。該專頁一般只開設數天或數星期不等、無實體店地址或辦公室電話、只有極少量帖文及擷取自其他網頁的圖片。

警員向市民派發防騙單張（警方提供）

農曆新年 情人節將至 警呼市民網購小心

農曆新年和情人節將至，警方呼籲市民在網上辦年貨和選購禮物，應光顧信譽良好的商戶，盡量選擇貨到付款或當面交收。如懷疑受騙，請即報警處理或致電18222 「防騙易」諮詢熱線。

為提升市民提防科技罪案的意識，警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）會舉行為期一年的全港宣傳運動「網絡馬拉松 2021」，以不同形式走進社區，與市民共同面對疫下「新常態」帶來的挑戰。