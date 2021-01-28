「愛的家」口罩含菌量超標　海關拉2人　檢1510片口罩

撰文： 郭倩雯 陳蕾蕾 鄧栢良 鄧詠中 最後更新日期： 2021-01-28 13:24

「愛的家」嘉年華系列的一款外科口罩含菌量超標12.5倍，海關檢獲1510片不合格口罩，連鎖化妝品集團經理及生產商董事涉違反《消費品安全條例》被捕。海關呼籲市民馬上停用有關外科口罩，商戶如有出售亦應立即下架。 《香港01》記者向「愛的家」查詢，職員表示知悉海關行動，相信運輸出現問題導致事件，已全面回收相關型號口罩。「愛的家」樂富廣場銷售點照常營業，現場售賣多種不同款式口罩，店員則表示目前已無出售該款被海關抽查的口罩。

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海關指「愛的家」嘉年華系列的一款外科口罩含菌量超標12.5倍，呼籲市民馬上停用有關外科口罩，商戶如有出售亦應立即下架。（陳蕾蕾攝）

本港口罩供應量眾多，口罩商各出奇謀，推出不同顏色及圖案的口案吸引消費者。海關消費者保障科消費品安全課總貿易管制主任陳國雄稱，去年12月中，海關人員到佐敦一間連鎖化妝品店舖購入「愛的家」的嘉年華系列一次性外科口罩作化驗，化驗報告顯示口罩細菌總數超出上限12.5倍，人員遂採取行動。

昨（27日）到連鎖化妝品集團位於銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、佐敦、旺角及青衣的9間分店，檢獲200包涉事口罩，即合共1000片口罩。同日，人員到香港生產商位於旺角及樂富的3間零售店舖，檢獲102包、510片口罩。47歲連鎖化妝品集團女經理及56歲生產商男董事被捕，兩人獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。初步調查顯示，涉事的外科口罩由涉案生產商在香港生產，海關會將涉事的外科口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。

《香港01》記者到「愛的家」位於樂富的零售點，店內出售多款彩色圖案，而涉事含菌量超標的嘉年華系列口罩已下架。「愛的家」表示，職員表示知悉海關行動，相信運輸出現問題導致事件，已全面回收相關型號口罩。

「守護者」行動化驗760個口罩 發現12個樣本含菌量超標

陳國雄指，除了涉事化妝品及口罩零售店外，海關亦巡查全港多個零售點，暫未發現再有店舖出售涉事的外科口罩。去年1月27日開始，海關展開「守護者」行動，總員6500人到訪全港逾4萬間店舖，購入760個口罩樣本，其中743款口罩已完成含菌量測驗，有12款口罩則含菌量超出上限0.15至22.6倍不等

陳國雄提醒市民購買外科口罩時，應檢查口罩有沒有污跡及異味、避免購入散裝口罩，並要適時更換口罩及把口罩儲存在乾爽地方。

根據《消費品安全條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合《條例》的一般安全規定。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。另外，根據《商品說明條例》，任何人在營業或業務的過程中，供應涉虛假商品說明的貨品或管有以應用虛假商品說明的貨品仍出售用途，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

今年1月海闔檢獲33萬個冒牌N95口罩

非法口罩禁之不絕，海關今年1月14日亦曾檢獲33萬個冒牌N95口罩，總值約850萬港元。海關估計該批口罩準備經香港運到海外，對應物流商的文件所知，該批冒牌口罩每個售約26元，而正版市面售約50元一個，懷疑不法分子以差價圖利。