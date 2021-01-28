教畫導師藏丫叉被捕　警持長槍押返天瑞邨搜屋　曾籲保私隠勿拍攝

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-28 14:28

今凌晨（28日）有持長槍警員出現在天水圍天瑞邨瑞心樓，並押解一男子登樓，一度惹起居民及網民熱烈討論。據了解，警方昨日（27日）在天水圍天湖路巡邏時截查一名30歲姓黃男子，並在他身上搜出丫叉，警員將他拘捕。消息稱，黃任職教畫導師，警員調查後發現他的手機內，藏有不同槍械部件照片，遂到疑犯元朗住所及工作地點，以及其女友位於天瑞邨瑞心樓住所搜查。

由於不肯定有闗槍械是否真實軍火，警員押犯搜屋時，均手持長槍穿避彈衣戒備，而經搜查後無發現其他可疑物品。其間，警方押犯到瑞心樓搜查時，疑犯無佩戴頭套，有在場警員向到場拍攝的區議員林進呼籲，指為保障疑犯私隠，要求他勿拍攝，林進亦遵從。

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事發在昨晚深夜（27日）有街坊發現多部警車駛至天瑞邨瑞心樓外，多名持長槍警員押解一名男子上樓，驚動邨內居民及區議員了解情況。林進一度在facebook直播，他事後向記者表示，已聯絡被捕人的家人，初步了解後相信事件與社運無關，上址亦非被捕人的住所。現時會向被捕人及其家人提供協助，但尊重其家屬意願，故不便透露相關案情。但他直言，警方手持長槍押解疑人，與其涉及的案件嚴重性絕不相稱：「市民以為破獲軍火庫。」