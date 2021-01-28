元朗工廈設無牌酒吧兼營賭檔　警拘2負責人及17男女客兼發告票

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-28 19:38

元朗警區反三合會行動組聯同重案組人員根據線報及經深入調查後，今（28日）凌晨約零時突擊搜查元朗安樂路一工業大廈單位，搗破一個懷疑無牌酒吧及兼營懷疑非法賭檔。

行動中，人員拘捕一名21歲姓王本地男子涉嫌「經營非法賭博場所」及一名55歲姓鄺本地男子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」以及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」；另外在場的12名本地男子及5名本地女子，年齡介乎16至43歲，則涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」、「在賭博場所內賭博」被捕。

該名55歲姓鄺本地男子亦涉嫌同時違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）被捕，其他被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被捕，人員已向被捕男女作出票控。

同一單位兼營酒吧賭檔

行動中，人員在單位內檢獲約值7,000元的290罐啤酒及150瓶酒精飲品、2張賭枱、2副啤牌、25張椅子及約值2.6萬元的籌碼等。所有被捕男女已獲准保釋候查，將於2月下旬向警方報到。

警方提醒市民，根據香港法例第109章《應課稅品條例》第17（3B）條及第109B章《應課稅品（酒類）規例》第25A條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款港幣100萬元正及監禁2年。

而根據香港法例第109章《應課稅品條例》及第109B章《應課稅品（酒類）規例》第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2,000元。

另外，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。警方亦呼籲市民在疫情期間，切勿聚集，並盡力配合政府做好防疫工作，以減低社區傳播風險。