遇警截查與起爭執　土瓜灣早產婦親述經過　男嬰情況好轉

撰文： 朱雅霜 余睿菁 最後更新日期： 2021-01-29 01:06

「第一次見BB嗰時真係好慘，插住喉，手打針到瘀晒！」居住土瓜灣的42歲劉小姐，上周遇警方截查時發生爭執，其後頭暈送院，三日後兒子早產，至今仍留醫新生兒深切治療部保溫箱，幸周四（28日）終有好消息，兒子可拔除喉管自行呼吸。劉小姐親述事後經過，指控警員「查張身份證搞到我早產」、「仲鬧我死肥婆」，會向警察投訴課投訴。 警方發言人周四再就事件表示，已接獲相關投訴，警方十分重視保護婦孺，會繼續透過不同訓練提升各級警務人員的專業敏感度及溝通技巧，以同理心處理及調查案件。

劉小姐上周三（20日）在土瓜灣住所樓下遇警截查，其間發生爭執，不適送院，三日後早產，兒子留醫新生兒深切治療部保温箱。（余睿菁攝）

早產近兩個半月 體積如「兩斤幾嘅雞」

42歲的劉小姐周四（28日）接受《香港01》訪問，她憶述，上周三遇截查一事令她不適送院，當日醫生稱她受了刺激，可能會早產，為她打了三支安胎針，及至上周六凌晨作動，上午兒子呱呱落地，耳邊傳來細弱的喊聲，她則大量出血需要搶救，迷糊間聽到醫護人員說：「救命架，你唔好郁呀！」幸她最終大步攬過。翌日她第一次看望睡在保溫箱的兒子，「第一次見BB嗰時真係好慘，插住喉，手打針到瘀晒！周圍都咁瘀，周圍都係針孔。」她指，兒子僅七個月零兩日大，比起4月2日預產期，提早近兩個半月出生，體重只有1.45公斤，「收水」後目前僅1.39公斤，體形細如「兩斤幾嘅雞」。

劉小姐上周三（20日）在土瓜灣住所樓下遇警截查，其間發生爭執，不適送院，三日後早產，兒子留醫新生兒深切治療部保温箱。（余睿菁攝）

情況好轉 周四拔喉自行呼吸

劉小姐育有一名16歲的長女，女兒一直希望有弟弟或妹妹，但多年來劉小姐求而不得，直至去年迎來意外驚喜，「佢係上天畀我嘅禮物」。她一早準備不少「衫仔」，滿心喜歡靜待新生命的到來。現在再看預備好的衣物，都顯得呎吋過大，「佢好奀呀」。如今兒子仍留醫新生兒深切治療部保溫箱，幸周四已可以拔除喉管停用呼吸機，自行呼吸，但仍未知何時出院，其器官成長、身體情況仍待觀察。劉小姐目前最大的心願，是盼兒子「快啲可以出院返嚟（回家），健康出院！」

↓↓↓劉小姐遇警截查起執片段截圖↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

劉小姐反駁警方指她不出示身份證明文件。她稱，本月20日，她如常外出散步，剛落樓便遇警方截查，她隨即配合出示身份證，但其後有警員指示她與三、四名街坊站在一起，她為保持社交距離，向警員表示「我依家大肚，我可唔可以唔行過去？」惟警員暴躁回應「唔得，一定要行，我要搜你身。」又指她不交出身份證，其後遭最少三名警員圍罵並遭拉扯，「佢攞咗（身份證），仲鬧我死肥婆」、「就算唔知（已取身份證），都唔可以鬧我死肥婆，叫小姐、太太都得，是但一句，你唔好叫我死肥婆嘛！」

劉小姐其後感到頭暈不適，被反鎖雙手後自然坐下，「我覺得唔舒服，又驚又腳軟，坐抵咗喺度」，警員又指她扮大肚「話我個肚喺假」，她不適要求看召救護車，初時被刁難：「我要求call白車，佢一開始唔畀我，要捉我入去警車。」其後劉小姐的胞姊到場，與街坊一同證她確實懷孕，她隨後被安排送院治理。

劉小姐指，永耀街一帶治安較差，她一向認同警員巡查，以往亦數次遇截，並配合出示身份證，「警察係執法者，查身份證我點會唔畀佢？係態度問題」。她指事件令她感到現在市民及警察的關係不對等，「查張身份證搞到我早產」，她會向警察投訴課投訴，日後視乎兒子身體情況，作進一步追討。

警方發言人周四就事件表示，警方留意到公眾對事件的關注，並已接獲相關投訴，會按既定程序不偏不倚、公平公正處理。警方十分重視保護婦孺，會繼續透過不同訓練提升各級警務人員的專業敏感度及溝通技巧，以同理心處理及調查案件。