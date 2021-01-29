車Cam直擊｜第一城現碰瓷黨　金毛男衝馬路撼私家車扮傷事敗逃去

撰文： 邵沛琳 最後更新日期： 2021-01-29 11:59

第一城驚現碰瓷黨，金毛男衝出馬路撼私家車扮受傷，最終事敗！網上流傳一條1分鐘長的車Cam片，拍攝時間為本周三（27日）晚上8時許，當時一輛私家車駛至沙田置富第一城商場對開，車速緩慢。此時，一名身穿白色上衣、原本站在巴士站的金髮男子，突然衝出馬路，直撞私家車的車頭冚。私家車見狀立即停車，金髮男未有倒地，再指着私家車司機。 私家車司機無動於衷，金髮男變招「扮腳軟」再倚着私家車車頭借力。男司機絕不就範，更向金髮男稱「有Cam（錄影）呀！」該名碰瓷失敗的金髮男遂施施然返回行人路，腳部未見有傷勢，更望着在車內撥打電話的男司機，再用手勢示意司機下車。其間，金髮男再次行近私家車，惟司機未有理會開車離去。《香港01》已就事件向警方查詢。

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2018年拖喼女「亡命式」撞向私家車車頭

過去本港曾出現「碰瓷黨」，前年1月一輛私家車駛至大埔鄉事會街近大埔墟街市對開時，一名中年內地男子突然衝出馬路，自己撞向車頭側邊位置，之後聲稱自己受傷並向司機索償。事後該名碰瓷內地男清醒送往那打素醫院檢查，警方當時將案件列作交通意外有人受傷；以及2018年，一名拖喼的女子急步跑向「已停定」的私家車，當時司機不斷響號示警，但該女子仍亡命式撞向私家車的車頭。

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