警方搗葵興工廈毒品分銷中心　檢近千萬元大麻花　30歲無業漢被捕

撰文： 陳諾希 鄧栢良 最後更新日期： 2021-01-29 12:33

警方搗破葵興葵昌路工廈內一個毒品分銷及儲存中心，檢獲77包、重量約44公斤大麻花，市值約1000萬港元，並以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名30歲男子。

探員搜查該個毒品分銷中心，檢獲一批毒品包裝工具，以及77包大麻花，重量約44公斤，市值約1000萬港元。（陳諾希攝）

東九龍總區刑事總部（毒品）總督察韓成昊交代案情指，東九龍總區特別職務隊根據情報分析及調查，鎖定及相信葵興葵昌路一工廈單位是毒品分銷及儲存中心。昨晚（28日）8時許，探員在該工廈的走廊位置截獲一名30歲男子，並在其身上搜出12包懷疑大麻花，重量約12克。探員隨即再搜查該個工廈單位，檢獲一批毒品包裝工具，以及77包大麻花，重量約44公斤，市值約1000萬港元。

該個毒品分銷中心設在工廈內一個分劏的單位，營運已至少一個月。而被捕男子報稱無業，在毒品分銷及儲存中心擔任中低層角色，主要負責包裝及分銷工作。他涉嫌「販運危險藥物」被捕，經警誡下承認收取報酬販毒，現正被拘留調查，案件會由東九龍特別職務隊繼續跟進。警方暫時未能確認該批大麻花本地種植，抑或由外地引入，但相信不法分子以社交媒體或電話方法聯絡買家及交收方法。

總督察韓成昊續指，近年青少年濫用大麻有上升趨勢。（陳諾希攝）

總督察韓成昊續指，近年青少年濫用大麻有上升趨勢。根據保安局禁毒處藥物濫用資料中央檔案室及毒品統計數字顯示，2020年21歲以下的青年最常濫用的毒品就是大麻。根據警方的執法數字，截至2020年11月21歲以下的青年群組，每兩名被警方以毒品罪名拘捕的人士，就有一名與大麻有關。警方呼籲年輕人切勿忽視大麻的禍害，以及被其他人利用販毒。警方亦會作出針對性行動。