3個月4宗｜將軍澳鸚鵡被困樹上　消防到場拯救

撰文： 彭愷欣 黃偉民 最後更新日期： 2021-01-29 13:12

再有鸚鵡被困樹上，消防出動營救，是近3個月內第4宗有鸚鵡被困樹上的事件。今日（29日）上午約11時許，消防接獲將軍澳一名女子報案指，其飼養的寵物鸚鵡被困在石角路6號日出康城對開一樹上，消防接報到場，將鸚鵡救下。

↓↓消防去年用蛋撻引鸚鵡↓↓

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去年11月28日，薄扶林一隻名叫Sugar的鸚鵡與主人在樓下散步時，疑因由馬路貨車的車頭大燈嚇怕，飛至薄扶林道馬路旁公園大樹上，幸獲消防升起升降台將其救出。

去年11月29日，太極師傅譚錦池於銅鑼灣維多利亞公園開班時，其愛雀大和尚鸚鵡「金仔」疑受驚飛上10米高大樹，主人用竹枝引導無果，只好報警求助，消防員到場架起雲梯，用「金仔」最愛的蛋撻為餌引誘牠離開大樹，最終譚師傅與「金仔」人雀相逢。

去年12月28日，觀塘一隻綠色和尚鸚鵡「Happy 仔」被困在約20米高樹上，消防出動高空拯救專隊營救數小時後仍無果，只好收隊離去，在野外夜宿一宵，「Happy 仔」翌日被行山人士發現，最終平安回到主人王小姐懷抱。

翻查資料，和尚鸚鵡的智商不俗，部分作為寵物時更能記得詞語，因而是謙頗受歡迎的飼養鳥種。