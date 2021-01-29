青少年收數百元報酬非法收債　警東九龍巡邏黑點　拘9人包括3學生

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-29 20:04

東九龍總區發生連串與非法收債有關的刑事案件，當中包括向受害人發送滋擾短訊及撥打恐嚇電話，甚至向受害人住處潑淋紅油、堵塞門匙及張貼追債信件等。警方於本周一（25日）至今日（29日）於區內進行反非法收債活動的聯合行動，共拘捕9名男子，年齡介乎15至45歲，被捕人當中有7名為青少年，其中3人為學生，涉及區內共23宗與非法收債有關的刑事案件。經調查分析後，警方拘捕部分犯案者，並發現當中有人招攬在學或無業的青少年作案，相信不法分子以數百至1,000元報酬招攬學生及20歲以下青少年犯案。

東九龍總區刑事部聯同將軍澳警區、黃大仙警區、觀塘警區、秀茂坪警區及東九龍機動部隊，在本周一至今日於區內進行反非法收債活動的聯合行動。行動中，人員於區內黑點進行高姿態巡邏，並拘捕9名男子。各警區的便裝人員及東九龍總區防止罪案辦公室人員亦向區內屋苑進行保安人員警覺運動，以測試及提高當值保安人員的警覺性，並為物業管理公司人員講解相關防罪資訊。人員亦向居民派發宣傳單張，提醒居民舉報可疑人士進出大廈範圍。

警民關係組人員為區內多間學校講解青少年罪行及年青人成為網上及性罪行受害人的趨勢，一方面提高青少年守法意識，另一方面加強與校方攜手保護青少年。

警方呼籲青少年切勿為金錢而犯法。警方亦提醒保安人員及大廈居民要保持警覺，如發現有可疑人進入大廈範圍，應立即通知警方尋求協助。